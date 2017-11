Les antiheroïnes de Txékhov reviuen a Temporada Alta amb «Els dies que vindran»

La nova companyia gironina La Sueca agafa els personatges femenins de Txékov i els fa reviure a Els dies que vindran, una estrena absoluta en el marc del festival Temporada Alta que promet, segons la seva directora, Cristina Cervià, una «mirada contemporània, reivindicativa i genuïna dels personatges»

Els dies que vindran és la primera creació de la companyia i es podrà veure a la Sala La Planeta de Girona. L'interès del públic ha fet augmentar les dues sessions inicialment previstes a un total de quatre a partir d'aquest dimarts.

«Hi ha autors que sempre et ressonen, que els pots revisitar i el què et diuen et torna a sonar», assegura Cristina Cervià. L'escriptor rus va escriure obres que tenien com a personatges destacats dones «perdedores en tots els àmbits» que es quedaven sempre atrapades en un món d'homes de la Rússia de finals del segle XIX.

«Mares catastròfiques, males actrius, solteres amargades... dones frustrades que volen anar més enllà i que no troben el seu encaix al món on viuen», segons la directora. El procés d'elaboració de l'obra va començar amb la selecció de diferents passatges literaris protagonitzats per dones a l'obra de Txékhov.

«No és una obra amb fil narratiu: és un patchwork de sensacions», explica Cervià.



Una posada en escena molt nua

La companyia vol que els espectadors vinguin i es deixin portar per un projecte on tres actrius (Clara Garcés, Mireia Vallès i Lavínia Vila) es troben per interpretar fragments de Txékhov amb una posada en escena «molt nua» que mostra fins i tot el camerino de les actrius.

La directora recorda que «els grecs ja tenien importants personatges femenins» i cita a Electra, Antígona o Feda. Després ve «un llarg parèntesi» del qual no se'n va escapar ni Shakespeare.

Txékhov torna a incloure personatges femenins com els que aquí e recreen, extret d'obres com La gavina, L'hort dels cirerers, Les tres germanes o L'oncle Vània.