Shakira posposa la seva gira a 2018 per una hemorràgia a les cordes vocals

L'artista colombiana Shakira ha posposat tota la seva gira europea fins 2018, a causa d'una hemorràgia a les cordes vocals, de manera que se suspenen els seus concerts anunciats a Bilbao, Madrid, la Corunya i Barcelona, ??així com els de Montpeller (França) i Lisboa , ha informat avui la seva promotora a Espanya.

La intèrpret ja havia acumulat cinc suspensions de concerts -avui mateix havia d'actuar en Amsterdam- i aquest matí s'ha anunciat que es cancel·la fins l'any que ve la resta de la gira.

Les següents cites anaven a tenir lloc el 16 de novembre a Montpeller (França), Bilbao (17 de novembre), Madrid (dia 19), Lisboa (22), la Corunya (23) i Barcelona (25 i 26).

Segons el comunicat de la promotora, a causa d'aquesta hemorràgia a les cordes vocals, Shakira se li ha aconsellat endarrerir qualsevol actuació de moment per permetre-curar adequadament abans de començar la seva gira mundial i evitar qualsevol dany addicional.

"Encara que molt decebuda per aquests resultats, com esperava poder començar aquesta setmana, Shakira està treballant per recuperar-se i està desitjant tornar als escenaris amb el seu millor actuació mai vista. Shakira segueix increïblement agraïda per la lleialtat, paciència i suport que els seus admiradors li han demostrat durant aquest moment tan difícil ".

El passat 10 de novembre es va anunciar l'ajornament dels concerts de Shakira a París, Anvers i Amsterdam.

La promotora ha demanat als compradors d'entrades que les mantinguin, ja que s'anunciaran noves dates per a tots els espectacles que s'han posposat fins al moment.

Aquesta era la primera gira que Shakira realitzava després de diversos anys apartada dels grans escenaris per la seva maternitat. Els seus últims concerts a Espanya es remunten a 2011, dins de la gira "Sale el Sol", que va incloure parades en diverses ciutats, inclosa una a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona i una altra a l'estadi Vicente Calderón de Madrid.

El seu nou "tour" va arribar després del llançament de "El Dorado" (Sony Music), l'onzè disc de la seva carrera, el qual inclou èxits mundials com "La Bicicleta", "Xantatge" o "Em vaig enamorar".