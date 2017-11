La tecnologia Google Street View obre l'interior del Liceu al món

L'interior del Liceu de Barcelona es pot visitar des d'ahir de forma virtual a través de Google Street View, el servei panoràmic de Google Maps, gràcies a la col·laboració entre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CCTI) de la Generalitat i Google.

Aquesta tecnologia permetrà visitar tant els llocs més emblemàtics, com el Saló dels Miralls, fins als racons més desconeguts del Teatre, d'una altra manera inaccessibles per al públic, com els espais tècnics, els departaments de sastreria i caracterització o les sales d'assaig de l'Orquestra i el Cor del Liceu.

Els usuaris també podran visitar el Teatre en format de realitat virtual 360º utilitzant el mòbil i unes ulleres adaptades per a aquesta tecnologia. Aquesta novetat s'emmarca en el procés d'innovació que ha impulsat el Liceu amb motiu del vintè aniversari.