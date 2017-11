«Mortadelo y Filemón» lluiten contra Trump i Kim Jong-un en el seu 60è aniversari

El pròxim 20 de gener Mortadelo y Filemón compleixen 60 anys i per celebrar aquest aniversari s'han publicat en els darrers mesos del 2017 una sèrie de volums especials dels agents més populars de la T.I.A. Aquests són Mis aventuras favoritas de Mortadelo y Filemón, un volum amb cinc aventures; El gran libro de Mortadelo y Filemón, l'obra definitiva sobre els agents «més populars de la història dels còmics», i Mortadelo y Filemón. El 60 aniversario, la darrera aventura publicada a la col·lecció «Magos del Humor» i que ja es pot trobar a les llibreries des del 8 de novembre.

Aquesta última història explica com la T.I.A. segueix en acció però els anys passen per a tothom i els membres de l'organització són vells i amb xacres, segons va explicar ahir a Barcelona el seu autor, Francisco Ibáñez. No obstant això, Mortadelo y Filemón continuen lluitant contra el crim i les injustícies, i el Súper, amb motiu del 60 aniversari dels agents, els encarrega una nova missió que els portarà a un llunyà país. Allà hauran d'enfrontar-se a un personatge tremend, però es preveu que sortiran airosos de la seva missió amb valentia i bon humor.Francisco Ibáñez ha decidit que en aquest nou volum hi apareguin els presidents dels «Estados Juntitos» (Estats Units) i «Kolea d'Aliba» (Corea del Nord): «Trompf» (Donald Trump) i «Pxing Pxong» (Kim Jong-un), respectivament.

L'autor del prestigiós còmic va explicar que la seva intenció és sempre defugir de la crítica social i del món de la política però, segons va subratllar, aquests dos personatges «són en aquest món» i això és «donar un cert aire d'actualitat» a les històries.