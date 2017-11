Presenten el disc «La sardana, camí de la Unesco»

Aquest passat divendres, 3 de novembre, al Teatre Jardí de Figueres, en el marc del lliurament dels Premis Capital de la Sardana 2017 i de l'anunci de les Capitals de la Sardana 2019 i 2020, es va presentar oficialment el disc La Sardana, camí de la Unesco. El volum ofereix una selecció de sardanes i peces per a cobla interpretades a diverses finals del concurs de La Sardana de l'Any.

L'enregistrament es pot comprar a través de la Confederació Sardanista de Catalunya via el correu electrònic info@conf.sardanista.cat. El seu cost és de 10 ? i cal afegir-hi les despeses d'enviament. L'import servirà íntegrament per finançar la campanya que s'està desenvolupant per presentar la sardana com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

El volum conté una àmplia explicació sobre els procediments que cal seguir per a l'obtenció d'aquest títol.

La Sardana, camí de la Unesco és un disc amb 11 títols diferents, com la sardana Cala Romana, de Tomàs Gil i Membrado; la polka Trio d'oiseaux, de Jules Pillevestre; el poema simfònic L'Aplec, d'Agustí Borgunyó; el poema simfonico-coblístic La processó, de Xavier Pagès; o la sardana Somni, de Manel Saderra i Puigferrer. L'edició és de Picap, amb l'impuls de la Confederació Sardanista de Catalunya.

Aquest és el primer element de marxandatge que s'ha produït expressament per recaptar fons a favor del projecte.



APLEC DE SANTA CATERINA

APLEC DED SANTA

Vulgueu-ne de gent el matí del diumenge abans de Santa Caterina, de gent de Torroella i els entorns, tots a l'Aplec de l'ermita, que se celebra des de fa un munt d'anys.

Diumenge que ve, doncs, és l'Aplec.

És un dels aplecs més concorreguts, almenys d'aquesta zona. Fins i tot en la seva famosa novel·la Solitud, Caterina Albert (Víctor Català) posa l'acció a la tarda que se celebren sardanes, el dia de l'Aplec, que per cert acaben amb un grapat de garrotades.

Les celebracions tenen lloc el diumenge abans de la festivitat de la Santa i és un espai de culte al bell mig del vessant nord del massís del Montgrí, al terme municipal de Torroella de Montgrí.

L'ermita va ser fundada pels volts del 1390 per tres monjos-ascetes que vivien a la muntanya de Montserrat: Bertomeu Caboters, Pere Tarasacó i Berenguer de Güell.

Alguns autors asseguren que els ermitans van ser expulsats del monestir de Montserrat per ser partidaris del papa d'Avinyó. Els ermitans van fundar l'ermita en un lloc anomenat Font Aribosa, doncs hi brollava una font d'aigua clara i neta. Conegut amb el nom de Font, es va dedicar l'ermita a Santa Caterina, que al segle XVII va esdevenir patrona de la vila de Torroella. Al segle XVIII va tenir lloc una sèrie de grans reformes a l'immoble, com la pintura dels espectaculars frescos que ocupen tot el sostre de l'ermita, que van ser fets pel mestre de Figueres Fernando de Segovia i el seu ajudant Joan Tàpies i que han estat restaurats recentment.

Molta gent de Torroella, de bon matí, fa el camí a peu travessant la muntanya del Montgrí, quedant a l'esquerra l'esvelta imatge del castell construït per Jaume II i inacabat, puix només hi romanen les parets, el seu interior no s'ha fet mai.

Al redós de l'esglesiola veureu fumarades de focs que couen l'arròs i els cargols, mentre la campana de l'ermita no deixa de repicar, i a la sala adjunta, damunt l'ermita, la gent besa el «Manelet», hi deixa una almoina i rep un caramel. El «Manelet» és la imatge petitona del Nen Jesús, que és molt venerada i estimada. Hi ha sardanes, matí i tarda.



DIADA DEL SOCI A OLOT



Cada any per aquestes dates l'Agrupació Sardanista Olot celebra la seva diada com a complement dels molts diversos actes que han organitzat durant tot l'any. Al matí hi ha la celebració d'una missa a l'església parroquial de Sant Esteve. Finida la cerimònia religiosa, dins el temple mateix es forma una gran rotllana que envolta tota la nau i es balla una sardana. Tot seguit, a la plaça del Mig, hi ha una audició de sardanes per acabar la jornada amb un dinar de germanor.



ESCOLA SUPERIOR

DE MúSICA



L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), juntament amb la Confederació Sardanista de Catalunya i l'Associació de Cobles de Catalunya, uneixen esforços i organitzen la 2a edició de la Jornada d'Estudi dels Instruments de la Cobla (JEIC), que tindrà lloc el 16 i 17 de març de 2018. El 24 de març també tindran lloc una sèrie de taules rodones al voltant de la temàtica d'estudi.

L'organització convida totes les escoles de música i conservatoris a participar de les activitats que es duran a terme a l'ESMUC entorn de la pedagogia, la formació, la difusió i el debat.



MANIFEST



La Confederació Sardanista de Catalunya s'ha unit a la campanya «Música per a la llibertat de Catalunya» i ha elaborat un manifest en el qual es demana la llibertat dels Jordis i del vicepresident i consellers cessats empresonats. Així mateix, la Confederació també dona suport a Carles Puigdemont i a la resta d'exconsellers que estan a Brussel·les.