Josep Roca ofereix una conferència sobre vi i religió

El sommelier Josep Roca va oferir dimarts una conferència sobre la relació que hi ha hagut entre el vi i la religió al llarg de la història. L'acte, que va tenir lloc al centre cívic del Barri Vell de Girona, va portar per títol Vi i Religió i va ser organitzat pels Manaies de Sant Daniel. En la conferència també hi va participar el periodista gastronòmic Salvador Garcia-Arbós, que es va encarregar de fer la presentació.