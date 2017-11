«La mostra de cinema espiritual representa la diversitat religiosa del país»

La catorzena edició de la Mostra de Cinema Espiritual, organitzada des de fa quatre anys per la Direcció General d'Afers Religiosos, ja ha arrencat i enguany portarà projeccions a Girona, Olot i Blanes, així com al centre penitenciari del Puig de les Basses de Figueres. Un cop més, la mostra torna a créixer al conjunt de Catalunya: en total, es faran 69 projeccions en quinze dies, que posteriorment comptaran amb un debat dinamitzat per 63 ponents diferents per tal que els presentadors i el públic puguin intercanviar impressions sobre les pel·lícules. «La mostra representa la diversitat religiosa que hi ha al país», assenyala el director general d'Afers Religiosos.

A Girona, ahir es va dur a terme la primera projecció, que va tenir lloc a l'Auditori EspaiCaixa. La pel·lícula escollida en aquesta ocasió va ser Storm. Letter of fire, una història d'aventures situada a l'època de la Reforma protestant just l'any en què se celebra el seu 500 aniversari. En aquesta ocasió, el debat posterior va anar a càrrec del comunicador i emprenedor social Mohamed El Amrani. El dia 24 de novembre, divendres que ve,en aquest mateix espai, es projectarà El fill de Saül, guanyadora de l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa l'any 2015, i que retrata el patiment dels jueus als camps d'extermini nazis però que es converteix en un cant a l'esperança. En aquest cas serà la directora del Museu d'Història dels Jueus, Sílvia Planas, qui dirigirà la projecció i el diàleg posterior.

Al Centre Catòlic de Blanes es va poder veure dijous passat Lo que de verdad importa, amb un col·loqui a càrrec de mossèn Martirià Brugada. El dia 23 serà el torn d' El fill de Saül, amb un debat a càrrec del teòleg i especialista en diàleg interreligiós Cinto Busquet, i el dia 30 es podrà veure Storm. Letter of fire, que en aquesta ocasió estarà comentada per Salvador Montalt. El fill de Saül també es va poder veure al saló de descans del Teatre Principal d'Olot dijous passat, amb un col·loqui que va anar a càrrec de l'escriptora i periodista Meius Ferrés.

Finalment, al centre penitenciari del Puig de les Basses es podrà veure, el 29 de novembre, Si Déu vol, una comèdia italiana també comentada per Cinto Busquet. Vendrell destaca el fet que en aquesta ocasió, gràcies a la col·laboració amb la direcció general de Serveis Penitenciaris, es faran projeccions i els seus posteriors debats a totes les presons. En el cas de Si Déu vol, Vendrell subratlla que pot ser especialment interessant per reflexionar des de l'àmbit penitenciari, ja que planteja els canvis d'actitud vital a partir de fets transcendentals.



Projeccions a Barcelona

Més enllà de les projeccions que es faran a dotze ciutats de tot Catalunya, la Mostra també ofereix una restropectiva de Terrence Malik a la Filmoteca de Catalunya i la projecció de diversos films als cinemes Verdi de Barcelona.

D'altra banda, i per acostar-se a un públic més jove, la Mostra es troba enguany a les xarxes socials –Facebook, Twitter i Instagram, on es farà un concurs fotogràfic– i també el web cinemaespiritual. cat, on es poden trobar més de 3.000 referències a pel·lícules relacionades amb les diferents confessions religioses.