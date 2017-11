Primera jornada mundial dels pobres

Aquest diumenge s'escau la I Jornada Mundial dels Pobres, instituïda pel papa Francesc. Ha publicat un missatge amb el títol No estimem de paraula sinó amb obres, i per això n'ofereixo un resum perquè ens ajudi a comprendre i viure el sentit de la jornada. Quina reflexió i objectius proposa el Papa?

-Que en tot el món les comunitats cristianes esdevinguin, cada cop més i millor, un signe concret de l'amor de Crist per als últims, per als necessitats. Les altres jornades són una tradició, però aquesta ha de mostrar l'opció evangèlica de la predilecció de Jesús pels pobres.

-També té coma objectiu estimular els creients perquè reaccionem davant la cultura de l'exclusió per assumir la cultura del «trobament».

-Alhora, és invitació a compartir amb els pobres, per mitjà de qualsevol acció, signes concrets de fraternitat. Urgeix a pensar en els pobres, no només com a destinataris d'un voluntariat per fer un cop a la setmana, i menys encara amb algun gest per tranquil·litzar la nostra consciència. Aquestes experiències són vàlides per sensibilitzar-nos de les injustícies que sofreixen molts germans, però ens han d'ajudar a una veritable «trobada» amb els pobres i a «compartir», una opció que ha d'esdevenir un veritable estil de vida.

-Som cridats a estendre la màals pobres, a trobar-los, a mirar-los als ulls, a abraçar-los perquè sentin l'escalf de l'amor que trenca el cercle de la solitud. Tanmateix, la seva mà estesa és també una crida a sortir de les nostres certeses i comoditats i a reconèixer el valor de la pobresa.

-La pobresa, per als deixeblesde Crist,és una vocació per seguir Jesús pobre. Pobresa significa un cor humil per acceptar la pròpia condició de criatura limitada i pecadora i per superar la temptació d'omnipotència. La pobresa com a actitud del cor que ens impedeix considerar els diners i el luxe com a objectiu de la vida i condició per ser feliços. La pobresa fa possible que ens fem càrrec de les nostres responsabilitats personals i socials, malgrat les nostres limitacions. Permet valorar l'ús adequat dels béns materials [...] (Extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).