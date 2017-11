Els «àngels» de Victoria's Secret apaguen la polèmica amb la Xina

La brillantor del mig centenar de famoses models que es van transformar ahir en els àngels de Victoria's Secret en la seva famosa desfilada anual, celebrada per primera vegada a Xangai, va apagar la polèmica de les últimes setmanes per la no concessió de visats a algunes de les participants previstes. Les brasileres Adriana Lima, Lais Ribeiro i Alessandra Ambrossio, la portuguesa Sara Sampaio, la sud-africana Candice Swanepoel, la sueca Elsa Hosk o les nord-americanes Bella Hadid, Lily Aldridge i Karlie Kloss van ser algunes de les models que van prendre part en aquest esdeveniment promocional que s'ha convertit en una de les cites anuals més esperades del món de la moda.

Van desfilar un total de 55 models de 22 països i aquest any Lais Ribeiro va ser l'escollida per lluir el «Fantasy Bra», un sostenidor fabricat amb diamants i safirs que ha estat batejat com «Champagne Nights» i que està valorat en 1,7 milions d'euros.

Aquesta ha estat la primera vegada que la desfilada té lloc a Àsia i aquest any s'ha batut el rècord de models xineses, set, entre elles Liu Wen, la top més ben pagada del país. La desfilada va tenir representació espanyola amb la model Blanca Padilla, qui va lluir les seves ales per segona ocasió, aquesta vegada daurades a l'estil d'una deessa grega.

No es va veure a la passarel·la Gigi Hadid, tal com confirmava fa uns dies la model nord-americana en el seu compte de Twitter. Encara que no donava explicacions, els mitjans nord-americans parlaven d'un possible boicot i negació del visat després de la publicació d'un vídeo considerat com «racista» en què apareixia estirant els ulls.



Katy Perry, la gran absent

La cantant Katy Perry és una altra de les que va caure del cartell en els últims dies, a causa que el 2015 l'artista va lluir un vestit amb estampat de gira-sols en un concert a Taiwan, una flor simbòlica dels independentistes de l'illa, que la Xina segueix considerant el seu territori. La premsa nord-americana va assegurar la setmana passada que en principi s'havia donat llum verd a la visita de Perry al gegant asiàtic, però que posteriorment se li va negar el visat.

«Hem emès visats per a ciutadans que compleixen amb els nostres requisits, però igual que altres països sobirans, la Xina té dret a prendre decisions sobre l'expedició de visats o no», apuntava ahir en una roda de premsa el portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors, Lu Kang.

Després de la sortida de Perry, avui es va poder veure a l'escenari als artistes Harry Styles, Jane Shang, Leslie Odom Jr i el cantant d'origen mexicà Miguel. La desfilada es retransmetrà per televisió el proper 28 de novembre, es podrà veure a 190 països i s'espera almenys igualar l'audiència de l'última edició, que va ser de 1.400 milions d'espectadors.

L'esdeveniment també va servir perquè la model brasilera Alessandra Ambrosio, de 36 anys, anunciés tot just després de baixar de la passarel·la, que es retira, després de prop de 21 anys sent una de les grans estrelles del món de la moda.