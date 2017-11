Relacionen la resposta immunològica al Zika amb danys al sistema nerviós

Un equip de la Universitat de Yale, als Estats Units, suggereix que la resposta del sistema immunològic del virus del Zika podria ser la responsable de les complicacions per infecció que danyen al sistema nerviós. Aquest nou enfocament, plantejat en una investigació que divulga la revista Nature, podria portar a descobrir noves maneres de tractar a aquells pacients que pateixen complicacions atribuïdes al Zika, com l'anomenada síndrome de Guillain-Barré. L'equip d'experts va observar que en aquells models de ratolins que no tenien una resposta clau antiviral, la infecció del virus del Zika ocasionava paràlisi i mort. Per tal de comprendre aquest mecanisme, els científics, liderats per Akiko Iwasaki, expert en immunobiologia, van examinar com es produïa la propagació de la infecció en aquests rosegadors. D'aquesta manera, van trobar que quan la infecció per Zika s'estén des de la circulació sanguínia fins al cervell, les cèl·lules immunològiques conegudes com a cèl·lules «CD8 T» l'inunden.