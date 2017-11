Les balenes blaves són destres quan neden en profunditats i esquerranes a la superfície

Els animals més grans del món, les balenes blaves, actuen la major part del temps com a destres, encara que quan neden prop de la superfície canvien a l'esquerra per poder alimentar-se millor, segons un estudi divulgat aquesta setmana a la revista científica Current Biology.

Investigadors de les nord-americanes Universitat de Califòrnia i Universitat Estatal d'Oregon, així com de la Universitat d'Estocolm, van estudiar durant sis anys els moviments de 63 d'aquests mamífers marins a les aigües de Califòrnia. Van concloure després de l'estudi d'uns 2.800 moviments que les balenes blaves, com molts altres animals, inclosos els humans, tendeixen a ser destres.

D'aquesta manera, quan neden en aigües profundes i fosques, les balenes blaves fan girs cap a la dreta per travessar bancs de kril, el crustaci del qual s'alimenten. No obstant, quan neden a profunditats d'entre 3 i 30 metres, amb menor abundància de kril, les balenes giren cap a l'esquerra per utilitzar la seva visió amb l'ull dret, connectat al costat esquerre del cervell, que controla les activitats rutinàries.

«Són els animals més grans del planeta i alimentar-se és una tasca extraordinàriament difícil que requereix temps, així que poder optimitzar el benefici de cada oportunitat de menjar és vital», ha apuntat en un comunicat Ari Friedlaender, investigador de l'Institut de Mamífers Marins de la Universitat estatal d'Oregon. «Creiem –va afegir el científic– que aquest moviment cap a l'esquerra és un mecanisme per aconseguir-ho».

L'investigador James Herbert-Read, de la Universitat d'Estocolm, va destacar, per la seva banda, que es tracta del primer exemple en què «animals mostren diferents comportaments laterals depenent del context de la comesa que estan realitzant».

Les balenes blaves fan entre 25 i 30 metres de llarg, poden pesar fins a 200 tones i es creu que hi ha entre 10.000 i 25.000 exemplars a tot el planeta.