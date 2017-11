Descobreixen tres vaixells romans enfonsats a la costa nord d'Egipte

Tres naus de l'Imperi romà han estat descobertes a la costa d'Alexandria, al nord d'Egipte, amb diversos artefactes en el seu interior com monedes, atuells de ceràmica i peces de vidre, segons va informar ahir el Ministeri egipci d'Antiguitats. Els arqueòlegs han trobat tres monedes d'or de l'època de l'emperador romà Octavi August (63 aC - 14 dC), a més d'un bust de vidre que es creu que va pertànyer al general romà Marc Antoni, contemporani d'Octavi August. Els derelictes han estat descoberts en un jaciment submarí situat a la badia d'Abu Qir, als afores de la ciutat mediterrània d'Alexandria (nord), per un equip format pel departament Central d'Antiguitats Submarines en col·laboració amb l'Institut Europeu d'Arqueologia Submarina d'Alexandria. La badia d'Abu Quir ja és cèlebre per albergar els jaciments de Thonis-Heraclion i Canopus, ciutats enfonsades del segle VIII aC, que van ser descobertes per l'arqueòleg francès Franck Goddio l'any 2000.