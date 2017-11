Un estudi vincula les migracions alemanyes del segle XIX a les condicions climatològiques

Fins a un 30% dels cinc milions d'alemanys que van emigrar a Amèrica del Nord durant el segle XIX ho van fer a causa del clima, segons un estudi publicat ahir per la revista científica Climate of the past. «En total, hem constatat que el clima explica indirectament entre el 20 i el 30% de les migracions del sud-oest d'Alemanya a Amèrica del Nord al segle XIX», assevera Rüdiger Glaser, professor de la Universitat de Friburg i autor principal de l'estudi.

La investigació va poder comprovar en aquesta quota de casos una «clara cadena d'efectes» que, començant per males condicions climàtiques portava l'emigració a Amèrica del Nord en onades, després d'experimentar-se males collites i un fort repunt en els preus dels cereals. Els resultats, segons el parer dels investigadors, mostren la influència del clima en les onades migratòries a Amèrica del Nord.

L'estudi ha recorregut a estadístiques migratòries oficials i a xifres de població, així com les dades meteorològiques, els resultats de les collites i els preus dels cereals en el territori de l'actual estat federat de Baden-Württemberg.

Així, els investigadors de la Universitat de Friburg han pogut constatar que les principals onades migratòries es van produir després d'episodis meteorològics severs, com l'anomenat any sense estiu de 1816 (provocat per l'erupció del volcà Tambora, a l'actual Indonèsia) i l'extremadament calorós i sec estiu de 1846.