El cantant David Cassidy, ídol juvenil de la dècada dels 70, mor als 67 anys

L'actor i cantant nord-americà David Cassidy, que a la dècada dels 70 va ser un ídol dels joves, va morir ahir als 67 anys després que la setmana passada sigués hospitalitzat en estat crític a Florida. «En nom de la família Cassidy, anunciem amb gran tristesa la mort del nostre estimat pare, oncle i germà David Cassidy», va assenyalar en un comunicat reproduït per mitjans nord-americans seu representant, JoAnn Geffen. L'artista havia confessat al començament d'aquest any que patia demència.

Cassidy va aconseguir una extraordinària fama en els anys 70 amb èxits del pop com I Think I Love You, que el van portar a fer multitudinaris concerts plens de passió i autèntica bogeria per part dels fans, i amb la seva participació com a actor en la sèrie televisiva The Partridge Family (1970-1974). La salut de l'artista s'havia deteriorat en els últims temps, ja que patia del ronyó i del fetge i també patia problemes de memòria.

A principis d'aquest any, Cassidy va informar que es veia obligat a abandonar la seva carrera musical a causa, entre altres motius, de l'artritis que patia i que convertia en un autèntic martiri tocar la guitarra.

David Cassidy va néixer el 12 d'abril de 1950 a Nova York i era fill del cantant i actor Jack Cassidy, que després de divorciar-se de l'actriu Evelyn Ward es va casar amb Shirley Jones, que compartiria escenes amb el seu fillastre David a la sèrie The Partridge Family. Aquesta sèrie televisiva sobre una família de músics va llançar Cassidy a la fama, convertit en un jove i atractiu cantant que embogia els adolescents.

Aprofitant l'impuls de la petita pantalla, Cassidy va començar la seva carrera musical en solitari amb el seu àlbum debut Cherish (1972), als quals van seguir enregistraments com Rock Me Baby (1972) o The Higher They Climb, The Harder They Fall (1975). Gràcies a altres cançons molt populars com How Can I Be Sure o Daydreamer, Cassidy va fer durant aquests anys gegantins concerts en enormes recintes com l'Astrodome de Houston (EUA) o al Madison Square Garden de Nova York. En aquests recitals els seus fans perdien el control amb freqüència, cosa que provocava nombrosos ferits i problemes d'ordre públic. Com a mostra, una adolescent va morir el 1974 després d'un concert de Cassidy a l'estadi de Wembley a Londres. En aquesta època, Cassidy va arribar a protagonitzar una polèmica portada nu a la revista Rolling Stone.

El cantant, que va seguir fent gires amb regularitat passats els anys i que va conservar una nodrida base de seguidors, va lidiar posteriorment amb l'alcohol, que va propiciar el seu arrest en diverses ocasions per conduir amb nivells per sobre del permès i que, més tard, el van portar a un procés de rehabilitació el 2014. Un any després, el músic es va declarar en fallida.