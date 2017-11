La cantant Melissa Schuman acusa Nick Carter, dels Backstreet Boys, d'haver-la violat quan tenia 18 anys

La cantant nord-americana Melissa Schuman, exintegrant del grup de pop adolescemt Dream, va acusar de violació Nick Carter, un dels cinc membres del reeixit conjunt Backstreet Boys. Mitjançant una llarga i detallada publicació al seu bloc personal, Schuman va assegurar que va ser violada per Carter el 2002, quan ella tenia 18 anys i ell 22. «Compartiré una cosa que vaig voler fer veure que mai va succeir des que tenia 18 anys. Una càrrega que vaig pensar que hauria de portar durant la resta de la meva vida i de patir en silenci», apuntat en el text.

Schuman explica que el primer contacte amb Carter va ser quan el cantant, per mitjà dels seus representants, va mostrar interès romàntic en ella, de manera que li va trucar per telèfon en una ocasió. Anys més tard, tots dos participaven en una pel·lícula per a televisió i Schuman, que llavors no tenia parella, va tenir la impressió que Carter era «amable» i «carismàtic».

Sempre segons el relat de l'artista, el cantant la va convidar a passar un dia lliure al costat d'un amic en un apartament a Santa Monica (Califòrnia, EUA), i Schuman va decidir acudir-hi amb la seva companya de pis. En un moment donat, Schuman i Carter van començar a besar-se, però ella li va dir que no volia anar més lluny ja que, per conviccions religioses, era verge i pretenia ser-ho fins que es casés.

Malgrat que li va dir que parés, Carter li va descordar els pantalons i li va practicar sexe oral. A continuació, es va treure ell els pantalons i li va demanar que li practiqués una fel·lació, però ella s'hi va negar. Carter es va enfadar i va posar la mà de Schuman sobre el seu penis, per la qual cosa ella, amb por davant un home molt més gran i fort, finalment va accedir. Posteriorment, el cantant la va portar al seu llit, es va estirar sobre ella i la va violar, malgrat que ella va insistir que no volia.

Davant el rembombori mediàtic causat per aquestes acusasions, Nick Carter, que actualment compta amb 37 anys, va emetre ahir un comunicat en el qual nega els fets. « Estic impactat i trist per les acusacions de Schuman. Melissa mai em va manifestar quan vam estar junts o en qualsevol moment des de llavors que el que vam fer no va ser consentit», va dir en una carta publicada per la revista People.