La Clínica Corachan de Barcelona rep un premi Top 20 per la seva gestió hospitalària global

Set centres hospitalaris ubicats a Barcelona encapçalen una llista de 24 complexos guardonats per la seva gestió hospitalària global, els primers dels quals són la Clínica Corachan, el Consorci Marc Parc de Salut i el Consorci Sanitari del Maresme Hospital de Mataró. Tots aquests centres distingits formen part del programa Top-20 2017 d'Iasist, en el qual han participat de forma voluntària 146 hospitals de 15 comunitats autònomes d'arreu d'Espanya i 43 d'ells es van emportar algun dels 53 premis atorgats ahir.

La Clínica Corachan ha obtingut el premi Top 20 a la millor trajectòria 2010-2015, en la categoria de Gestió Hospitalària Global en els guardons que organitza cada any la consultora especialitzada en Salut IASIST.

Els premis, als quals aspiren més de 146 centres sanitaris de tot Espanya (107 públics i 39 hospitals privats) tenen l'objectiu de reconèixer aquells hospitals amb millors paràmetres de qualitat assistencial, pràctica clínica o eficiència. Després de 18 anys de funcionament, els Premis Top 20 estan totalment consolidats en l'entorn sanitari espanyol i és un programa molt valorat tant pels mateixos hospitals com per les administracions sanitàries i companyies asseguradores per avaluar la qualitat comparada dels centres.

Dels 53 guardons, 16 s'han lliurat per l'evolució dels hospitals en les àrees clíniques de cor, digestiu, musculoesquelètic, respiratori, sistema nerviós, ronyó i vies urinàries i dona.