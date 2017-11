La «Cançó d'amor i de guerra» més transgressora i completa

Gran estrena aquesta nit a l'Auditori de Girona. La Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya (SCCC) estrenarà avui a l'Auditori de Girona una nova versió del clàssic de la lírica catalana «Cançó d'amor i de guerra». L'obra es veurà també al Palau de la Música Catalana. L'espectacle, que recupera dos números inèdits, s'ha editat en disc.

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC) porta a escena la versió més «transgressora i completa» del clàssic de la lírica catalana Cançó d'amor i de guerra. L'escenari escollit és l'Auditori de Girona, en un doble concert avui i demà. El director musical de la SCCC, Francesc Cassú, va destacar ahir en la presentació a la premsa que es tracta d'una peça inèdita, malgrat «ser una de les obres més representades». «És transgressora perquè hem reconvertit l'original, en especial la seva sonoritat», argumenta.

Per la seva banda, el director tècnic de la Simfònica, Jaume Lleixà, remarca l'especial relació que té Cançó d'amor i de guerra amb l'actual context social que viu Catalunya. «L'obra parla de salut, revolució i república, un clam que s'adapta a la realitat catalana d'avui».

El repartiment inclou la soprano, Marta Mathéu, el tenor Roger Padullés, el baríton Toni Marsol, així com la Polifònica de Puig-reig.

Cassú va afirmar que són «primeres espases» de la música clàssica a nivell mundial, i va reivindicar aquesta versió del clàssic com «el projecte més ambiciós» que mai ha tirat endavant la SCCC.

De fet, entre músics i cantants apareixen un total 140 persones a dalt de l'escenari al llarg de l'obra. El productor musical Joan Casas ha col·laborat en l'elaboració d'aquesta versió inèdita. Casas va recordar que moltes generacions de catalans han cantat Cançó d'amor i de guerra i va recordar la pressió per «aconseguir un nivell com el que l'obra mereix».

El productor musical diu que es tracta d'una obra que «estava predestinada a fer-se en versió de cobla». «Segur que pot sorprendre a molts escoltar un tible o una tenora on abans hi havia un clarinet, però creiem que la crítica serà positiva».

Entre els concerts que ja s'han tancat per part de la SCCC hi ha el del Palau de la Música, entre altres escenaris. Per a Cassú, anar al Palau «és molt important».

L'obra va ser censurada en dues ocasions durant les dictadures de Franco i Primo de Rivera, ja que pretenia «ser un cant a la llibertat».

El director tècnic de la Simfònica, Jaume Lleixà, explica que el públic no podrà defugir del context social que viu Catalunya, malgrat que els escenaris siguin diferents. «L'obra parla de revolució, salut i República, un clam que s'adapta a l'actualitat i al qual nosaltres posem música», concreta.

Els assajos d'ahir de la SCCC a l'Auditori de Girona van coincidir amb l'activitat pedagògica Auditori obert, assaig obert; La Simfònica per a joves, que van comptar amb l'assistència d'un miler d'estudiants de secundària d'instituts de les comarques de Girona. L'activitat va servir per interactuar amb els artistes i apropar aquest clàssic de la lírica catalana als alumnes.

Cançó d'amor i de guerra es va enregistrar per darrera vegada l'any 1974 amb Montserrat Caballé, Josep Carreras i Vicenç Sardinero en els papers protagonistes a l'Orfeó Gracienc.

En aquesta nova versió s'han recuperat dos números totalment inèdits que estaven escrits en partitures originals.

El disc que s'ha editat inclou també, per primera vegada, els textos parlats originals, que permeten seguir el fil argumental de l'obra. La trama se situa en un poble de la Catalunya del Nord, al Vallespir, durant la revolució francesa.



Festa de Santa Cecília

Olot



Santa Cecília era festejada pels músics i s'oferien concerts de tota mena. Ara, poca cosa es fa, més si tenim en compte que el mes de juny se celebra el Dia Mundial de la Música, però en alguns llocs la santa es encara recordada i venerada.

A Olot se celebra un esdeveniment especial. Es tracta de la unió de diversos instrumentistes de la zona i amics que interpreten conjuntament unes sardanes.

Demà, dissabte, una trentena de músics d'Olot i comarca s'ajuntaran en la 29ena trobada de músics de Santa Cecília al Torín (20 h).



Pep Ventura



Figueres, Capital de la Sardana 2017. Commemorant els 200 anys del naixement de Pep Ventura, s'ofereix un concurs per l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. A la 1a part, sardanes de Pep Ventura, algunes gens conegudes i ,a la 2a part, obres per a formació simfònica compostes per Pep Ventura i el seu fill, Benet (Figueres 1858-1890).

En parlar de Pep Ventura i especialment aquest any, cal remarcar el seu naixement. Efectivament, nasqué a Andalusia, a la ciutat d'Alcalá la Real, el 2 de febrer de 1817. El seu pare, de Figueres, era militar i es trobava en aquest indret, junt a la seva esposa, Àngela Casas, que era de Manlleu. Aviat es traslladaren de nou a Catalunya i el nostre Pep visqué a Roses, amb uns avis. Ja de jovenet anà a Figueres, on aprengué amb en Llandric l'ofici de sastre i de músic.

Per cert, que a Alcalá de Henares es considerat Fill il·lustre i consta la seva fotografia a la Sala d'actes de l'Ajuntament.



Concurs de colles



El diumenge 12 de novembre, la colla de sardana esportiva Violetes del Bosc, de Barcelona, es va proclamar campiona de Catalunya 2017 de la seva categoria, la Gran o Absoluta, al concurs de Balaguer. El triomf va ser possible després d'aconseguir la 1a posició a cadascuna de les 3 sardanes del concurs.

La cita de Balaguer es presentava molt emocionant, ja que abans de començar el concurs, l'avantatge de les Violetes del Bosc sobre la seva perseguidora, la Mare Nostrum, era de només 1 punt. Finalment, Violetes del Bosc va aconseguir el títol. Es tracta del seu 43è campionat, fet que la consolida com la colla amb més Campionats des del 1964. A més a més, amb aquest títol ha destronat la vigent campiona, la Mare Nostrum, que feia 3 temporades consecutives que assolia el 1r lloc. La 2a plaça va ser per a la citada Mare Nostrum, de Barcelona, i la 3a, per a Mans Amigues, de Cassà de la Selva. Les altres colles participants a aquesta Fase Final foren Mirant al Cel, de Sabadell; Riallera, de Vic; i Xàldiga, de Barcelona.



Concert a Sabadell,

dedicat a Agustí

Borgunyó



Recentment se celebrà al Teatre Principal de Sabadell un concert dedicat al 50è aniversari de la mort d'Agustí Borgunyó, amb obres del mestre sabadellenc, i una segona part dedicada íntegrament a la música de jazz. Es va lliurar el Premi Nacional Agustí Borgunyó que atorga cada any l'associació Sabadell, Més Música, en aquesta ocasió per distingir el director de la Cobla Simfònica Catalana, Bernat Castillejos.



Nota de l'FSC



La Confederació Sardanista de Catalunya s'ha unit a la campanya «Música per a la llibertat de Catalunya» per aportar escalf als presos polítics. Per fer-ho visible, l'entitat proposa que a totes les ballades, concerts, aplecs, concursos i d'altres s'hi interpreti la sardana La Santa Espina d'Enric Morera com a bis.