Set trucs econòmics per escalfar la casa sense posar la calefacció

Trucs per no passar fred.

Trucs per no passar fred. Getty Images

Amb l'arribada de l'hivern és el moment de preparar els radiadors i les estufes. Encara que aquest any estem vivint una tardor d'allò més calorosa, el fred sembla haver arribat per quedar-se a casa nostra.

Et preocupa la factura de la llum o el gas? Vols estalviar sense haver de passar fred? Si segueixes aquests petits trucs podràs mantenir la teva casa càlida i acollidora sense haver d'encendre la calefacció.



La fusta



Tot i que els sòcols o les finestres de fusta puguin semblar una mica passats de moda, la veritat és que aquest material és un aïllant tèrmic ideal. Tal com va concloure un estudi de l'Institut de Biomecànica de València (IBV) i la Confederació Espanyola d'Empresaris de la Fusta, aquest material té propietats higroscòpiques capaces de crear ambients temperats (més càlids a l'hivern i més frescos a l'estiu). A més, gràcies a la seva baixa conductivitat tèrmica permet que ens adaptem millor a ell i no patim pèrdues de calor brusques en entrar en contacte amb la nostra pell.



Ventila la casa el temps just



Mantenir net l'aire de la casa és indispensable per oxigenar les habitacions i lliurar de les toxines que es mantenen suspeses en l'aire. Però això no vol dir que a l'hivern t'hagis de congelar al ventilar la casa. Obre bé les finestres durant uns 10 o com a màxim 15 minuts al dia per lliurar-te de l'aire viciat. Procura fer-ho especialment en les hores de sol per retenir més calor.



Col·loca cortines tèrmiques



És una opció senzilla i no molt cara que t'ajudarà a pujar la temperatura de casa teva. Obre-les en les hores de sol perquè entri el màxim de calor i tanca-les a la nit per evitar que entre el fred. Les cortines tèrmiques també poden aïllar la calor, de manera que no necessitar desfer-te d'elles a l'estiu.



Alia't amb els quadres i les catifes



No està de més recordar que, tot i que deixen passar menys fred que el vidre, les parets no aïllen del tot. Però per pujar una mica la temperatura de l'habitació n'hi haurà prou amb col·locar quadres o qualsevol altre tipus de decoració a la paret.

De la mateixa manera, en els sòls el millor és optar per les catifes de llana o les de pèl llarg per protegir-te de la humitat i reduir la pèrdua de calor del sòl.



Aprofita la calor dels electrodomèstics



Has notat que calenta que està la cuina quan preparem el menjar? La calor que desprenen el forn, el rentaplats o qualsevol altre electrodomèstic és molt efectiu per mantenir una temperatura alta a la cuina, especialment si mantens la porta tancada. De la mateixa manera, també es pot aprofitar la calor que desprenen els ordinadors i les televisions en altres estances.



La cinta aïllant, gran amiga



Pot semblar un remei casolà massa rudimentari, però els seus efectes es deixen notar. Si tens alguna fissura en portes i finestres o algunes escletxes, prova a tapar-les amb cinta aïllant per evitar que l'aire circuli d'una habitació més freda a una altra més càlida.



Acota la calor



Una cosa tan senzilla com tancar les portes, i intentar mantenir la calor a les zones de la casa en què més estiguis, et farà la feina més senzilla. D'aquesta manera evitaràs que el fred es dispersi per la casa i faràs que la temperatura pugi més fàcilment si es tracta d'estances petites.