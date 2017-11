Vine a decorar l´arbre de Nadal de Diari de Girona i emporta´t un regal

Diari de Girona vol celebrar les festes de Nadal amb els seus lectors. En col·laboració amb Alain Afflelou, us convida a que ens porteu boles, adornaments o garlandes per decorar el nostre arbre de Nadal. Això sí, volem que siguin elaborades per vosaltres mateixos i de forma manual. Participar en aquesta iniciativa té premi: tots aquells que ens porteu algun element decoratiu per al nostre arbre entrareu en un concurs i els millors s´enduran vals-regals i descomptes en els següents establiments: Wala, Abacus, Somnis i La Crinera.

Hem destablert dues categories: Menors de dotze anys, i a partir de dotze anys. Un jurat format per un expert de l´associació cultural COCU, per un redactor de Diari de Girona i per un representant de l´equip comercial del mateix mitjà decidiran els guanyadors.

Si voleu participar en el concurs, heu de portar els vostres adornaments abans del 16 de desembre. Només acceptarem un adornament per participant.

Aquí teniu algunes idees d'elements decoratius nadalencs que podeu realitzar a casa amb una mica de traça

Quan ens porteu la bola o adornament, li farem una foto que formarà part d'una galeria d'imatges que tots els lectors podran consultar a la nostra web.

Aquest concurs és possible gràcies a la col·laboració i suport d´Alain Affelou, Busquets, Wala, Abacus, Somnis i La Crinera.