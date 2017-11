Alerten que la cendra dels volcans antàrtics afectaria l´hemisferi sud

Simulacions efectuades amb el superordinador Mare Nostrum de Barcelona han pronosticat que la cendra dels volcans de l'Antàrtic podria afectar el trànsit aeri en àmplies zones de l'hemisferi sud. L'estudi, efectuat per científics del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), posa de manifest la necessitat d'avaluacions de riscos per a la seguretat aèria. La investigació se centra en els possibles impactes de la dispersió de cendres procedents de l'illa Decepció i revela com els núvols de cendra atrapats en vents circumpolars a cotes altes tenen el potencial d'arribar a latituds més baixes.