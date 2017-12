Com fer la teva pròpia bomba de bany, pas a pas

Les influencers i famoses comparteixen en els seus comptes d'Instagram els productes de bellesa més sorprenents. Innovadores fórmules de maquillatge, tractaments màgics per al cabell, mascaretes miraculoses i espectaculars bombes de bany.

Són nombroses les botigues que venen aquestes revolucionàries bombes de bany plenes de colors i sorprenents aromes. Aquestes bombes no només tenyiran la teva banyera d'un color especial, sinó que tenen propietats hidratants i relaxants. No obstant això, el preu d'aquestes sol ser bastant elevat i arribem a preguntar-nos si val la pena gastar aquests diners per donar-nos un bany.

Et mostrem com fer aquestes bombes de bany tu mateix a casa de forma senzilla i ràpida. Prova a fer la teva i gaudeix d'un relaxant moment spa sense sortir de casa:

Ingredients:



Mitja tassa d'àcid cítric en pols

1 tassa de bicarbonat de sodi

Tres quarts de tassa de maizena

Colorant alimentari

Olis essencials



Elaboració: