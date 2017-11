Mor la periodista i escriptora Patricia Gabancho als 65 anys

La periodista i escriptora Patricia Gabancho va morir ahir a Barcelona als 65 anys d'edat, després de lluitar contra un càncer. Nascuda a Buenos Aires (l'Argentina) el 1952, va arribar a Barcelona el 1974, als 22 anys d'edat, on va forjar una llarga carrera com a periodista i on va acabar defensant de forma activa postulats independentistes. El mes de març passat va publicar el seu últim llibre, Amalia i els esperits (Arpa), on se submergia en la Barcelona de final del segle XIX a través de la vida d'Amalia Domingo Soler, principal divulgadora de l'espiritisme.

Dona loquaç i col·laboradora durant anys de diversos mitjans de comunicació com el diari El País, Ara o Nació Digital, va participar habitualment en tertúlies televisives, i és autora d'una vintena de llibres en català, sent la seva primera novel·la La néta d'Adam, amb la qual el 2012 va guanyar el premi Prudenci Bertrana i en la qual reconstruïa la figura de la seva mare. Amb aquesta obra viatjava al Buenos Aires de la seva infància i joventut i al pis que van habitar els seus pares al carrer Malabia, allunyant-se de l'assaig, un gènere amb el qual fins aleshores es va presentar davant els lectors.

Filla de l'intel·lectual argentí Abelardo Gabancho, els seus primers llibres versaven sobre teatre, història i urbanisme, sense oblidar la música del tango. Sempre directa, afirmava que «la vida és molt complexa i tothom té múltiples cares», cosa que també la va portar a participar en entitats com l'Ateneu Barcelonès, on el 2014 anava integrada en la candidatura de l'historiador Jordi Casassas, convertint-se, després de guanyar la de l'economista Josep Maria Carreras, en vicepresidenta de la institució.

L'any 2011 va publicar A la intempèrie. Una memòria cruel de la Transició catalana (1976-1978), i també va ser autora d' El preu de ser catalans i Crònica de la independència, un llibre de periodisme-ficció sobre el procés secessionista català. Un altre dels seus llibres va ser Les dones de 1714, amb el qual recorria els primers anys del segle XVIII a Barcelona de la mà de diverses dones com la reina Elisabet Cristina, l'espia Marianna de Copons o la monja Manuela Desvalls. Gabancho també va ser l'autora, d' A la intempèrie, La batalla de l'Estatut i d'una biografia de l'expresident del Barça Joan Laporta.