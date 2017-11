La música del gran dia

La música en directe és una molt bona opció per gaudir d'un dels dies més importants per a les famílies que celebren la unió en matrimoni d'una parella. La música ens arriba directament i ens reconforta, ens emociona i ens fa sentir un gran plaer. Ens uneix i ens acompanya en les celebracions més importants de la vida com és el casament, un dels dies més especials.

Els temes més interpretats a les cerimònies de casament religioses són, sens dubte, la Marxa Nupcial i l' Ave Maria. Altres obres del repertori sacre i clàssic poden ser Al·leluia de Mozart o de Haendel, Sanctus de Schubert o Panis Angelicus de César Frank, entre una gran varietat de peces musicals. També són populars temes catalans com El cant dels ocells, de Pau Casals; Paraules d'amor, de Joan Manel Serrat, així com Que tinguem sort, de Lluís Llach.

En les cerimònies civils el repertori pot ser molt més variat. Des de temes estàndards de jazz, bandes sonores o música pop com Summertime de Gershwin, My Heart will be go on de Titanic, Si tu no estás de Rosana o Boig per tu de Sau.

El repertori musical pot ser escollit segons els gustos de la parella i també ha de tenir en compte el lloc de celebració de l'enllaç. Una de les veus més conegudes en el panoràma gironí és la de la soprano Maite Mer, que acostuma a acompanyar-se d'un piano o bé d'un conjunt instrumental de corda.

Maite Mer se suma a la defensa de la llengua catalana i ofereix en els seus recitals les versions en català de les obres més emblemàtiques de la lírica: Barcarola d'Offenbach, O mio babbino caro de Puccini o Laschia ch'io pianga de Haendel.

«Mentre hi hagi presos polítics només cantaré en la meva llengua materna: el català. La lírica utilitza sobretot l'italià i el francès; i la sarsuela el castellà. Un cantant líric domina la fonètica en els diferents idiomes; però ara cal un pas endavant. Per la meva terra i per les meves conviccions cantaré en la meva llengua», manifesta la cantant Maite Mer.

En els recitals de l'artista en celebracions i casaments no hi falten tampoc les cançons catalanes que escriuen la nostra història. Un repertori per gaudir de la música i de la paraula des de l'emoció més intensa del moment que vivim.