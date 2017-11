Trucs per assecar la roba més ràpid

En un món ideal, la roba es rentaria sola i apareixeria neta i planxada en el nostre armari. Però, com que això no és possible, hem de lluitar amb el contratemps que suposa que la roba que volem posar-nos just un dia concret estigui a la rentadora. A més, a això se suma que a l'hivern les peces triguen una eternitat a assecar-se.

Per això, hem seleccionat cinc trucs eficaços i ràpids perquè la teva roba s'assequi en un obrir i tancar d'ulls. Així, podràs posar-te allò que tenies pensat per aquest menjar amb amics o per a aquesta entrevista de treball que portaves mesos esperant, sense haver de tornar-te boig buscant un look diferent al teu armari.

1. Assecadora o programes curts

Si són les tantes de la nit i acabes de recordar que el vestit està sense rentar, utilitza el programa curt de la teva rentadora (15 minuts aproximadament).

En l'actualitat, hi ha al mercat rentadores amb assecadores integrades. Tindràs la roba neta en un tres i no res i sense que això suposi un problema d'espai a la teva cuina.

2. Radiadors o assecadors

A l'hivern, penjar la roba en un penjador al costat del radiador (mai enganxada a ell) o el ventilador ens salvarà en més d'una ocasió.

Una altra opció és utilitzar l'assecador. Però, només com a última opció o si es tracta de peces petites, atès que aquest electrodomèstic consumeix molta energia i suposarà una despesa extra.

3. Trucs amb una tovallola

Estén una tovallola a terra (preferiblement gruixuda) i col·loca sobre aquesta la peça que vols assecar. Enrotlla la tovallola com si fos un xurro gegant, exercint pressió perquè absorbeixi bé la humitat de la peça.

Un altre truc perquè la roba s'assequi molt més ràpid és introduir a la rentadora, al costat de la roba mullada, una tovallola gran. Aquesta absorbirà la humitat.

4. Utilitzar l'escorredor

Moltes vegades aquests petits contratemps amb la bugada fan que ens quedem sense mitjons o roba interior. Per assecar més ràpid aquests articles el més eficaç és utilitzar l'escorredor. Sí, com ho sents. D'aquesta manera, eliminaràs completament la humitat de la peça. Després, pots donar-li un últim repàs amb l'assecador i llest.

5. Congelador

Per impossible que sembli, al congelador pot convertir-se en el nostre millor aliat per assecar la roba de manera ràpida i senzilla.

Introdueix la peça concreta en una bossa de plàstic i tanca-la bé. Posa'l al congelador durant tota la nit. Al matí següent, quan la peça estigui seca, treu-la del congelador. Finalment, planxa-la per treure-li el fred.