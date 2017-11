25 anys de «Sí, vull» a la Fira de Girona

La fira nupcial més coneguda de Girona, Tot nuvis, li toca enguany bufar espelmes. El certamen celebra 25 anys de trajectòria consolidant-se com un saló que reuneix en un mateix lloc a totes les empreses i marques que serveixen per organitzar qualsevol classe de festa, ja sigui un casament, un bateig, un comiat o un gran aniversari.

La fira obra demà les seves portes al palau de Fires de Girona amb 121 expositors repartits en 4.000 m2. Els visitants podran veure fins aquest diumenge les últimes tendències en els vestits dels nuvis i dels convidats, els pastissos més originals, els indrets més bonics per celebrar un esdeveniment, les empreses que s'encarreguen del càtering, grups musicals, decoració i joieria. I és que aquest és l'objectiu de Tot nuvis, proporcionar en un únic espai tots els elements que els organitzadors poden necessitar.



Casaments per a totes les parelles

Aquest any la fira ha volgut demostrar el caràcter inclusiu del saló perquè tothom es pugui sentir identificat, d'aquí la imatge del cartell promocional amb un clar i simple Sí vull i tres pinces amb tres models de parelles diferents que volen representar el col·lectiu LGTBI. Amb aquest punt de partida, s'han programat una sèrie d'activitats per posar en valor aquesta edició tan especial.

Demà tindrà lloc l'acte de celebració dels 25 anys per commemorar la història de l'esdeveniment amb un Bridal Show i la projecció d'un vídeo gravat especialment per a l'ocasió. Aquest vídeo està inspirat en el projecte de la UOC Poesia Dibuixada, i compta amb la participació del dissenyador i il·lustrador Xavier Fontané i els alumnes de l'Escola Cifog.

Just abans de la inauguració, tindrà lloc la primera de les desfilades sota el nom Torna't a posar el vestit de núvia, en què una desena de dones que ja s'hagin casat tindran la oportunitat de tornar a estrenar el seu vestit de núvia i sentir-se models per un dia sobre la passarel·la.

Per commemorar aquesta edició, Tot nuvis ha preparat un regal exclusiu pels visitants que consisteix en 800 pinces de fusta en forma d'imant seguint la imatge del cartell d'enguany. Les pinces són fetes a mà per la Fundació Ramón Noguera, que treballen per garantir i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Com cada any, hi haurà tres desfilades de moda nupcial, vestits de festa, rams de núvia i llenceria, entre d'altres. Les desfilades presentaran les últimes tendències del sector a través de les següents firmes expositores: Francesca Marlop, Odette Sposi, Blonda, Gibert's Flors Naturals, Sinovias, Special Novias, Onix i Corredera Núvia&Festa. La perruqueria i maquillatge serà a càrrec de Fortià Perruquers i la decoració floral a càrrec de Flors Laguarda.



Les noves tecnologies al saló

Tot Nuvis segueix actiu amb les noves tecnologies i la comunicació digital, per això aquest any l'agència Model on Top ha dut a terme la gravació de cinc videoclips curts per promocionar-lo a través de les xarxes socials ensenyant el producte dels expositors amb vestits, decoració i espais.

A més, hi haurà un concurs de selfies dins del recinte amb l'etiqueta #SiVull2017 en què es sortejarà una càmera GoPro Hero entre tots els participants que pengin una fotografia en el photocall del saló.

Per últim, tan demà com dissabte hi haurà demostracions de ball en directe a càrrec de l'Escola Sibiem, i el dissabte un taller per parelles per aprendre a ballar el vals o el rock per lluir-se el dia del seu casament.

Cal recordar també que, per segon any consecutiu, la fira edita una revista en format digital i en paper amb continguts d'actualitat sobre el món nupcial i sobre les empreses del saló. La revista està disponible en paper al mateix saló i també es pot llegir des de l'app de la Fira de Girona.



Cada detall compta

El Palau de Fires de la ciutat de Girona s'engalana per a l'ocasió perquè cada expositor pugui mostrar el millor de sí mateix a través dels seus productes i serveis: maquillatge, perruqueria, joieria, decoració do it yourself, avituallament de taules, flors, il·luminació o música, entre molts altres.

Tot Nuvis és l'espai perfecte on detectar possibilitats, alternatives i les últimes tendències per dissenyar el casament que més s'adeqüi a les necessitats i a la manera de ser de cadascú. Una fira essencial en el calendari d'esdeveniments de la ciutat gironina on els assistents gaudeixen amb desfilades nupcials i obtenen informació concreta, detallada i de valor sobre l'organització del seu enllaç.

Tot Nuvis obre les portes demà a les quatre de la tarda, i el dissabte i diumenge estarà obert de les onze del matí fins a 2/4 de 9 del vespre, amb un preu d'entrada de 3 euros per persona.