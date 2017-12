Troben restes neolítiques a Cambrils d´uns 6.800 anys d´antiguitat

Un equip d'arqueòlegs ha trobat restes neolítiques d'uns 6.800 anys d'antiguitat a Cambrils (Baix Camp), cosa que els situa entre els més antics de tota la Península, segons ha informat l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). L'equip realitza una nova campanya d'excavació arqueològica al jaciment del Cavet (Cambrils) fins al 13 de desembre, oberta al públic de dilluns a divendres de 09.00 a 15.00 hores.

L'objectiu principal és continuar i ampliar el sondeig d'un sector que ja ha proporcionat abundant material arqueològic, principalment ceràmiques i indústria lítica, i en menor grau restes de fauna i carbons principalment del període neolític. També s'ha identificat un possible fossat defensiu construït a l'inici de l'assentament, en el neolític antic, de fa 6.800 anys, de manera que es tractaria de les estructures d'aquestes característiques més antigues documentades.

Per intentar confirmar la hipòtesi de l'existència del fossat i localitzar altres punts d'interès arqueològic, aquest any també està previst obrir nous tastos en el mateix sector on s'està intervenint. També es realitzaran estudis topogràfics complets.

La intervenció arqueològica compta amb el suport econòmic i logístic de l'Ajuntament de Cambrils, que aquest any aporta 7.000 euros al desenvolupament dels treballs. El jaciment també forma part del projecte quadriennal d'investigació «Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona», finançat per la Generalitat.