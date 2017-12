Xina confirma nous avenços en l´estudi de la matèria fosca

Un satèl·lit xinès ha detectat «senyals inesperats i misteriosos» en el seu mesurament de raigs còsmics d'alta energia, cosa que, segons els científics del país, podria portar nova llum sobre la matèria fosca (desconeguda), segons va informar ahir l'agència oficial Xinhua. Així, l'Explorador de Partícules de Matèria Fosca de la Xina (DAMPE) ha mesurat més de 3,5 bilions de partícules de raigs còsmics amb l'energia més alta fins a 100 ra-electró-volts (TeV) i amb una resolució d'energia sense precedents.

«DAMPE ha obert una nova finestra per observar l'univers d'alta energia, descobrint nous fenòmens físics més enllà del nostre enteniment actual», va dir el científic cap del projecte, Chang Jin, segons explica l'agència en un comunicat. Segons ha explicat, aquesta és la primera vegada que un experiment espacial informa de l'espectre detallat i precís d'electrons i positrons de fins a aproximadament 5 TeV.

«S'han trobat les 61 partícules elementals predites pel model estàndard de física de partícules. Les partícules de matèria fosca estan més enllà de la llista. Per tant, si trobem una nova partícula elemental, serà un gran avanç per a la física», ha afegit.

El mesurament precís dels raigs còsmics és important perquè els científics busquin rastres d'aniquilació o descomposició de la matèria fosca, així com per comprendre fenòmens astrofísics com púlsars, nuclis actius de galàxies i supernoves. «Les nostres dades poden inspirar algunes idees noves en física de partícules i astrofísica», va dir Chang.



Una font de misteris

La matèria fosca, que no es pot veure ni tocar, és un dels grans misteris de la ciència. Els científics calculen que la matèria normal, com galàxies, estrelles, arbres, roques i àtoms, representa només el 5% de l'univers. Al voltant del 26,8% de l'univers és matèria fosca i el 68,3% és energia fosca, de manera que tot el que se sap avui dia és una petita fracció de la realitat.

L'exploració de la matèria fosca és revolucionària per a la física i la ciència espacial i qualsevol descobriment en aquesta àrea podria ser tan significatiu com la teoria heliocèntrica, la llei de la gravetat, la teoria de la relativitat i la mecànica quàntica.

DAMPE va ser enviat a una òrbita d'uns 500 quilòmetres sobre la terra el 17 de desembre de 2015 i és part del programa de satèl·lits científics que desenvolupa la Xina, de forma paral·lela al pla d'exploració de la Lluna i als d'enviament de missions tripulades, que inclouen l'establiment d'una estació orbital permanent.

Aquests nous descobriments suposen un pas endavant per al programa espacial xinès, que en els darrers anys s'ha proposat competir directament amb els Estats Units i Rússia en l'estudi dels grans misteris de l'espai.