Francesc, un papa que «parla com un laic» i no és un sacerdot típic

Després de mantenir una dotzena de llargues entrevistes amb Jorge Bergoglio, el sociòleg francès Dominique Wolton ha descobert un papa «molt original», que «parla com un laic» i que «no és un sacerdot típic». El resultat d'aquestes trobades l'ha plasmat en el llibre Política i societat.

Wolton, que malgrat tenir una formació catòlica es defineix com «un científic agnòstic i laic», es va sentir atret per la figura del «primer papa no europeu, el papa de la globalització i el primer papa jesuïta, a més de ser un gran expert en comunicació política».

«La seva implicació política ve de la seva gran espiritualitat, i aquesta té com guia viure els evangelis», va afirmar Wolton, que aquesta setmana ha presentat a Màlaga la traducció espanyola del volum, que es publicarà el primer trimestre de 2018 després d'un gran èxit de vendes a França.

En emprendre aquest projecte, la primera sorpresa per a Wolton va ser que no hi hagués «un acord previ», i després va descobrir en Francesc la seva «intel·ligència i la seva fe, una persona confiada, elegant i amb gran sentit de l'humor», que no ha volgut «fiscalitzar» l'escriptura del llibre.

Creu que el va triar per escriure l'obra perquè li agraden els intel·lectuals francesos «si no són conformistes», perquè no és italià, perquè no és periodista i perquè no és sacerdot. A més, insisteix que Francesc «detesta els pretensiosos,», i de fet li va permetre incloure en el llibre «unes crítiques molt fortes a la cúria». «Està a favor de la presència de les dones a la cúria i que els divorciats puguin combregar, i no s'oposa a la unió civil entre homosexuals, no cridant-la amb la paraula matrimoni», assenyala.

En les seves trobades van parlar «només una mica» sobre futbol, perquè al Papa li agrada més que a Wolton, i Francesc feia «permanentment acudits sobre els francesos, els europeus i, especialment els argentins, perquè són molt pretensiosos, i d'aquesta forma feia com una autocrítica».