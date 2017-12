Com fer per observar millor la superlluna d´aquesta nit

Una sèrie de tres superlunas se succeiran en el calendari pròximament. Apareixeran aquest 3 de Desembre de 2017, l'1 de gener de 2018 i el 31 de Gener de 2018.

Una superlluna és una Lluna que està plena quan també està sobre o pròxima del seu punt més proper a la seva òrbita al voltant de la Terra. Atès que l'òrbita de la Lluna és el·líptica, un extrem (apogeu) està uns 50.000 km més lluny de la Terra que l'altre (perigeu). Les llunes plenes de perigeu. el punt més proper semblen aproximadament un 14% més grans i un 30% més brillants que les Llunes plenes que es troben pròximes a l'apogeu de l'òrbita lunar.

És difícil per als nostres ulls distingir aquests petits canvis de mida quan la Lluna està enmig de la immensitat del cel nocturn. Però cada vegada que s'observa una Lluna plena mentre s'aixeca o es posa, mentre està suspesa a l'horitzó i resplendeix a través de les siluetes d'arbres o edificis, la seva mida aparent pot fer-la semblar el doble de gran.

Quan és el millor moment per veure la superlluna?

La superlluna d'aquest diumenge 3 de desembre començarà a les 16:48 hores, hora peninsular, però el moment òptim per apreciar el fenomen natural serà a primeres hores del matí o després de la posta de sol. La millor opció per observar la superlluna és anar a llocs foscos i allunyar-se de grans poblacions, per evitar així la contaminació lumínica.