La superlluna ha regnat la gèlida nit gironina

La superlluna ha brillat aquesta nit sobre la gèlida nit gironina. Va aparèixer amb tot el seu esplendor amb la posta de sol i des d'aquell moment, la seva contemplació s'ha convertit en un espectacle del qual es pot gaudir a simple vista des de qualsevol punt de les comarques gironines, amb preferència per aquells amb menor contaminació lumínica, evidentment.Si es desitja millorar la seva observació és aconsellable allunyar-se de nuclis urbans i llums artificials i usar uns prismàtics, aconsella Salvador Sánchez, director de l'Observatori Astronòmic de Costitx.

Des de diferents observatoris s'ha seguit el fenomen a través d'un telescopi. Les imatges ofereixen multitud de detalls de la superfície lunar en el millor dia de l'any per a la seva contemplació i estudi. Demà les condicions per observar la superlluna d'hivern també seran idònies, assegura Salvador Sánchez, de la mateixa manera que l'1 de gener i el 31 de gener de 2018, que també seran bon dia per seguir el fenomen, encara que no tan òptims com avui i demà .

Una superlluna és una lluna que està plena quan es troba en el seu punt més proper a la Terra en el seu moviment orbital. Atès que l'òrbita de la lluna és el·líptica, el costat de l'apogeu se situa a uns 50.000 quilòmetres més lluny de la terra que el més proper, el perigeu. Per això, les llunes plenes del perigeu proper semblen un 14% més grans i un 30 per cent més brillants que les altres llunes plenes.

Resulta difícil mesurar la mida de la Lluna quan es troba a la part alta del firmament, enmig de la immensitat del cel nocturn, però si es contempla mentre s'aixeca o es posa la seva grandària aparent pot doblegar-se.

La imatge captada des Costitx, de Miguel Durán a Mallorca, correspon a la superlluna sortint de la constel·lació de Taure, quan està situada a 359.000 quilòmetres de la Terra.