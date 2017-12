Els altres àngels de Victoria Secret captiven Times Square

Un grup de dones anomenades 'anti Victoria Secret' ha protagonitzat la seva particular desfilada de llenceria. La diferència entre aquestes models i les de la coneguda marca de roba interior femenina és que es tracta de dones amb corbes, allunyades dels estereotips de bellesa que prevalen en la societat actual i en les passarel·les de moda.



Aquestes 'guerreres de la llenceria', com les han anomenat a les xarxes socials, s'han passejat per la freda Times Square, al centre de Nova York, amb suggerent roba interior davant la mirada sorpresa de turistes i vianants. El seu objectiu, reivindicar la diversitat i lluitar contra la tirania dels cànons de bellesa.



"Volem que totes les dones se sentin enfortides, fortes, boniques!", Va escriure a Instagram la model Khrystyana, una de les impulsores d'aquesta iniciativa, que va voler agrair tot el suport rebut.





Human Family :)))))) #theREALcatwalk Photo by @maxeygreene #diversity #womenempowerment #gogirl #humanfamily #loveeachother #oneworld #onelove #women #celebratemysize #allbodiesaregoodbodies Una publicación compartida de BodyPositive Activist | Model (@khrystyana) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 7:15 PST