Les escoles cristianes, preocupades pel resultat de les eleccions del 21-D

La Fundació de l'Escola Cristiana de Catalunya (FECC) s'ha mostrat preocupada per com pot afectar el resultat de les eleccions del 21-D a les escoles concertades i, en concret, a les cristianes. En una circular interna, la FECC ha informat les més de 400 escoles religioses concertades que hi ha a Catalunya que el passat dia 1 de desembre la Generalitat va obrir el termini per demanar renovacions o modificacions dels concerts escolars.

En la circular, la FECC informa que «dues qüestions ocupen avui especialment la nostra atenció en allò que afecta el sector concertat i, per tant, l'escola cristiana de Catalunya: la continuïtat dels concerts i, amb la proximitat de les eleccions, el comportament de les forces polítiques respecte a l'escola concertada».

Ensenyament va habilitar l'1 de desembre l'operatiu per fer les sol·licituds de renovacions de concerts, que es canalitza a través una aplicació informàtica, en un procediment similar al que ja s'ha vingut fent aquests últims cursos. El termini per demanar la renovació dels concerts acaba el 20 de desembre, just un dia abans de les eleccions. Les renovacions afecten les etapes del segon cicle d'Educació Infantil, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior, mentre que les modificacions de concerts només afecten l'Educació Primària.

«Per la seva transcendència en el manteniment del concert i la continuïtat de les escoles, us recordem la importància de realitzar el tràmit i complir amb els terminis establerts», adverteix la FECC a les seves escoles. També subratllen que, en plena campanya electoral per al 21-D, «a ningú se li escapa l'excepcionalitat del moment sociopolític que vivim».

«És evident que el resultat de les eleccions incidirà també en molts aspectes de l'escola com a institució, a l'escola concertada com a opció i a l'escola cristiana com a col·lectiu concret que, des de l'Església, vol fer la seva aportació a la societat catalana», indiquen.

Per conèixer el comportament i l'abast de les diverses opcions polítiques en relació amb l'escola concertada, la FEEC ha organitzat una taula rodona el pròxim dia 11 de desembre per «conèixer els diversos programes d'ensenyament i les seves concrecions en relació a les nostres escoles».