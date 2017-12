La Xarxa de Museus mostra el seu «desacord» amb el trasllat a Sixena

Els directors i directores de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya van emetre ahir un comunicat de «desacord» amb l'execució provisional de la sentència que obliga a traslladar al monestir de Sixena les 44 peces que formen part de la col·lecció del Museu de Lleida, una operació que el jutjat d'Osca ha fixat per demà dilluns, si cal utilitzant la força amb la Guardia Civil.

En aquest sentit, els responsables dels equipaments manifesten el seu suport al museu lleidatà «en la defensa de la unitat de la seva col·lecció» i també expressen la seva preocupació perquè el trasllat pugui «posar en perill la integritat física d'algunes de les obres, tal i com els informes dels tècnics assenyalen, així com que no s'hagi dut a terme una planificació tècnica que garanteixi en tot moment la seva correcta preservació».

Entre els responsables de museus firmats del comunicat hi ha els del Museu d'Art de Girona, Museu de l'Empordà de Figueres, Museu de la Garrotxa d'Olot, a més de molts altres, sense oblidar el Nacional d'Art de Catalunya.