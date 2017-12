Sixena confia que el trasllat de les obres del Museu de Lleida posi fi al llarg litigi

La població de Vilanova de Sixena i, per extensió, la resta d'Aragó, confia que en unes poques hores finalitzi un dels capítols que tensionen des de fa anys les relacions amb Catalunya: l'art religiós de la comunitat aragonesa dipositat en museus catalans. Després de dècades de plets, i més de dos anys després de donar-se a conèixer una sentència d'un jutjat d'Osca que ordenava la devolució de 44 béns del patrimoni històric i artístic del monestir de Sixena, sembla que avui es durà a terme el retorn de les peces a la seva ubicació original.

El litigi s'ha barrejat amb els sentiments independentistes de la població catalana ja que les obres seran retornades mentre segueix en vigor l'aplicació de l'article 155 i, per tant, mentre les institucions catalanes segueixen intervingudes. D'aquesta manera, el Govern espanyol s'ha sumat al litigi malgrat el seu rebuig inicial a fer de mitjancer.



El trasllat

Els Mossos d'Esquadra van descarregar ahir desenes de tanques metàl·liques a les portes del Museu de Lleida i hi van deixar una parella d'agents de forma permanent. El cos policial es preparava així per garantir la seguretat davant l'operatiu d'avui per traslladar les obres de Sixena cap a l'Aragó.



Per la seva banda, el director del Museu de Lleida, Josep Giralt, va defensar ahir a RAC1 el dret a manifestar-se pacíficament contra el trasllat.