«La forma del agua», de Guillermo del Toro, la més nominada als Globus d´Or

La forma del agua, del mexicà Guillermo del Toro, parteix com a gran favorita en la 75 edició dels Globus d'Or amb set nominacions, incloses millor pel·lícula de drama i millor director, segons va anunciar ahir l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood. L'obra de del Toro ha aconseguit candidatures a la millor pel·lícula dramàtica, millor director, millor guió, millor actriu de drama (Sally Hawkins), millor actor de repartiment (Richard Jenkins), millor actriu de repartiment (Octavia Spencer) i millor banda sonora original (Alexandre Desplat ).

En la categoria reina, la de millor pel·lícula de drama, el treball de Del Toro s'enfrontarà a Dunkerque, Call Me By Your Name, Los archivos del Pentágono i Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri. El de Guadalajara lluitarà en la de direcció amb pesos pesants: Steven Spielberg ( Los archivos del Pentágono), Ridley Scott ( All the money in the world), Christopher Nolan ( Dunkerque) i Martin McDonagh ( Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri).

Christopher Plummer per un paper en el qual va substituir, amb la pel·lícula ja rodada, a Kevin Spacey, o Daniel Day Lewis pel que pot ser el seu últim treball com a actor, són dues de les curiositats de les nominacions als Globus d'Or. Plummer va haver de rodar totes les seqüències en què apareixia Spacey després de l'escàndol per múltiples acusacions d'abús sexual, que va portar a Ridley Scott a apartar-lo de All the money in the world.

Així mateix, l'actor irlandès Daniel Day Lewis aspira a obtenir un premi per la seva interpretació a Phantom Thread, pel·lícula que, segons va declarar ell mateix fa uns mesos, seria el seu últim treball com a actor. Però no és el primer cop que l'actor, de 60 anys i l'únic que ha guanyat tres Oscar com a protagonista, anuncia que s'aparta de l'actuació.

Pel que fa a rècords de nominacions, segueix allunyant-se cada vegada més dels seus rivals l'actriu Meryl Streep, candidata al Globus d'or per The Post. És la trentena nominació de Streep en els Globus d'Or, amb vuit victòries, a més d'un guardó especial, el Cecil B. DeMille, que li va lliurar el gener d'aquest any l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA).



«Big Little Lies», en televisió

En televisió, la minisèrie Big Little Lies apunta a ser la gran protagonista després alçar-se amb un total de 6 nominacions, entre elles dues de millor actriu protagonista per Nicole Kidman i Reese Whiterspon. La història sobre tres dones que es veuen involucrades en un assassinat ha estat reconeguda, a més, amb una nominació com a millor minisèrie, dues nominacions per sengles actrius de repartiment (Laura Dern i Shailene Woodley) i una per Alexander Skarsgard, per millor actor de repartiment.

Altres dos grans noms propis destaquen també entre les nominacions de millor actriu protagonista en la categoria de minisèrie: Jessica Lange i Susan Sarandon, pel seu paper a Feud: Bette and Joan, que ha rebut quatre nominacions, entre elles la de millor minisèrie. En aquesta categoria, finalment, també destaca Fargo, amb tres nominacions: millor minisèrie, millor actor principal (Ewan McGregor) i millor actor de repartiment (David Thewlis).

Pel que fa a sèries dramàtiques destaca l'única nominació de Joc de Trons a la categoria principal, però sobretot The Handmaid's Tale amb tres candidatures, entre elles la de millor sèrie i la de millor actriu protagonista (Elisabeth Moss ). L'apartat de nominades en a millor sèrie dramàtica el completen The Crown, Stranger Things i This Is Us.

Pel que fa a la categoria de millor comèdia destaca el retorn a les pantalles i a les nominacions del clàssic Will and Grace, que també competirà pel premi al millor actor protagonista, Eric McCormack. Justament aquestes mateixes nominacions va obtenir la comèdia Master of None, protagonitzada per Aziz Ansari. Completen les nominacions en la categoria de millor sèrie de comèdia The Marvelous Mrs. Maisel, Black-ish i SMILF. La propera edició dels Globus d'Or se celebrarà el proper 7 de gener a l'hotel Beverly Hilton de Los Angeles (Califòrnia).