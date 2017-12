Jerusalem presenta un projecte de cementiri subterrani modern

Recreació facilitada per la constructora de túnels israeliana Rolzur, del projecte finalitzat de construcció d'unes gegantesques catacumbes jueves subterrànies que albergaran vint-i-dues mil tombes perquè Jerusalem «sigui dels vius i no dels morts», com expliquen els seus responsables. El primer cementiri subterrani modern a Israel és un túnel excavat sota el cementiri Herzl, el més gran de la ciutat, al barri de Givat Shaul, on les tombes ja surten del recinte assignat. Ja són més de cent cinquanta mil les tombes d'aquest cementiri, que ara s'ampliarà pel subsol.