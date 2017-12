Bob Dylan oferirà dos concerts al Gran Teatre del Liceu a finals del mes març

El llegendari músic, cantant i poeta nord-americà Bob Dylan oferirà sis concerts a Espanya, a Salamanca, Madrid i Barcelona, en l'última setmana de març de l'any vinent, dins la seva gira «interminable» denominada Never Ending Tour. En la seva primera visita a Espanya després de ser-li concedit el premi Nobel de Literatura el 2016, Dylan actuarà el 24 de març en el Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca, els dies 26, 27 i 28 de març a l'Auditori Nacional de Madrid, i el 30 i 31 de març al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, segons va informar ahir la promotora The Project. En aquesta sèrie de concerts, Dylan presentarà la seva última producció, el Trouble No More, una recopilació de gravacions inèdites del període 1979-81.

Després de passar per Portugal, Bob Dylan començarà la seva gira espanyola a Salamanca, dins dels actes del 800 aniversari de la seva Universitat i posteriorment oferirà tres concerts consecutius a l'Auditori Nacional de Madrid. A Barcelona, Dylan debutarà al Gran Teatre del Liceu el 30 i 31 de març, dins la programació estel·lar del festival GuitarBcn 2018.

Bob Dylan, l'autèntic nom del qual és Robert Allen Zimmerman, és una de les llegendes vives de la música del segle XX, amb cançons com Blowing in the Wind versionades per innombrables artistes dels més variats estils. Les lletres de les seves cançons li van valer ser reconegut com a Premi Nobel de Literatura el 2016 per haver creat «una nova expressió poètica dins la gran tradició de la cançó nord-americana».

L'últim llançament de la seva llarguíssima carrera és Trouble No More, el volum número 13 de la seva aclamada The Bootleg Series que recupera rareses i cançons inèdites de la seva misteriosa «etapa cristiana» iniciada a final dels 70. Es tracta d'un centenar de temes, incloent cançons fins ara no publicades, assajos i preses en viu, que componen un pack de vuit discos més un DVD que busseja en la seva obra entre el 1979 i el 1981, quan Dylan es va convertir al cristianisme i va portar la seva fe a l'escenari amb l'entusiasme d'un autèntic predicador. A més de l'edició completa de vuit discos més DVD, també va aparèixer a principis del mes de novembre passat una versió més modesta i accessible de només dos àlbums.

A Trouble No More el cantautor presenta noves peces o interpretacions diferents de cançons com Gotta Serve Somebody, When You Gonna Wake Up? o Precious Angel, que no desentonarien en una missa amb aires de rock. També conté catorze temes que no s'havien publicat fins ara, encara que alguns sí que havien tingut una distribució informal entre els seus fans, com Ain't Gonna Go to Hell for Anybody o Jesus is the One.

Després del seu pas pels escenaris espanyols, Dylan seguirà la seva gira «interminable» per escenaris d'Itàlia, Suïssa, Alemanya i la República Txeca.