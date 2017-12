Premis per a Galdric Vicens i Ultano Gómez

El compositor Galdric Vicens ha guanyat, amb la sardana The legend of the buttefly, el Premi Popular del 33è Certamen Musical Ceret-Banyoles de composició per a cobla, mentre que el Premi del Jurat ha estat exaequo per el citat compositor amb aquesta peça i per a Ultano Gómez Ponseti, amb la sardana titulada Júlia G.

El concert final, celebrat a Ceret, ha anat a càrrec de la cobla Mil·lenària, que ha interpretat les cinc peces finalistes.

Per a Galdric Vicens «ha estat una sorpresa aconseguir rebre els Premis, però estic molt feliç, ja que la meva sardana la van apreciar els professionals, però també el públic sardanista». També considera que tant la seva sardana com la de Ultano Gómez tenen un estil similar, «ben construïda i emocional».

L'autor rossellonès Galdric Vicens és conegut al món de la sardana com a intèrpret de la cobla Mil·lenària i com a compositor, a banda del seu vessant de saxofonista. Però Ultano Gómez és un nom poc prodigat.

Ultano Gómez és professor de llenguatge musical, cambres i piano a l'Escola Municipal de Música de Banyoles des del 1990. També és pianista, compositor i arranjador. Així, a part de crear sardanes també ha treballat música per a cinema i teatre i és arranjador musical per a temes musicals de l'editorial Cruïlla.

A més a més, va guanyar el 2n premi al Concurs Francesc Basil de Figueres del 2001, amb la sardana Petita Clàudia i el Premi SGAE del 2005 amb la sardana La primera volada.

Ultano Gómez apunta que «vaig tenir la sorpresa de saber que era finalista i després, durant l'anunci del veredicte del jurat, veus que vas pujant fins a ser primer i això va ser realment emocionant per a mi, malgrat compartir el premi amb un altre compositor».

Aquest premi l'impulsarà a seguir desenvolupant la seva parcel·la de compositor. I és que, com explica, a l'hora de compondre sardanes no s'inspira en «altres sardanes, sinó que deixo córrer la creativitat i imaginació per crear les melodies, i la meva formació clàssica i moderna per a establir tot el teixit harmònic».

A l'hora de descriure la seva sardana Júlia G. Ultano Gómez indica que, en estar dedicada a la seva 2a filla, de 6 anys, havia de tenir elements melòdics simples i entenedors.

Els premis Ceret-Banyoles es convoquen cada any, alternativament, des de Ceret i des de Banyoles. Quan correspon a la vila rossellonesa, la convocatòria és per a sardanes, mentre que quan correspon a Banyoles es focalitza en obres de concert per a cobla que no siguin sardanes.

El concurs de composició Ceret-Banyoles acumula més de 80 sardanes i 60 obres simfòniques per a cobla premiades i estrenades, i més de 200.000 ? repartits en premis. Juntament amb la seva història i els compositors que hi han aconseguit guanyar és un dels certàmens musicals per a cobla de referència del país.



Presentació de la Guia



Demà dissabte, 16 de desembre, a les 18.00 h, es presentarà a l'auditori Caputxins de Figueres la Guia Sardanista 2018. L'esdeveniment se celebra a Figueres com a Capital de la Sardana i en el marc del bicentenari del naixement de Pep Ventura, pare de la sardana moderna. L'esdeveniment comptarà amb una actuació de grup d'havaneres Port-Bo, fundadors de la cantada de Calella de Palafrugell.

Hi assistiran l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip; el regidor de Cultura Popular i Festes, Quim Felip; la presidenta del Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres, Montserrat Mauné; el coordinador del projecte Capital de la Sardana, Víctor Sallés i el president de la Confederació Sardanista de Catalunya, Joaquim Rucabado, entre d'altres autoritats municipals i representants del món de la sardana.

La Guia Sardanista és el llibre de referència que recull els principals actes sardanistes. S'hi presenten en ordre cronològic els aplecs i concursos que se celebren al territori, la població on es desenvolupa, l'hora, l'indret i les cobles que hi actuen.

La Confederació Sardanista de Catalunya és l'encarregada de coordinar i editar cada any la Guia Sardanista, confeccionada per les diverses territorials d'Aplecs, la Federació Sardanista del Rosselló i la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya.

La Guia Sardanista s'edita des del 2002, de manera que la d'aquest 2018 és la 17a edició. Cada any el seu disseny és diferent i sorprenent, així que aquest és un dels altres al·licients.



Marató de TVC



Diumenge és la Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties infeccioses.

Des de Figueres s'hi celebra amb diferents actes, un d'ells denominat Sardanes i Flors, organitzat pel Foment de la Sardana Pep Ventura coincidint amb la Capitalitat de la Sardana i el bicentenari de Pep Ventura.

Des del Foment doncs, es demana col·laboració que consisteix a comprar una flor de Nadal.

Es poden comprar uns tiquets al preu de 7 euros a diferents establiments de la població i el 17 de desembre es podrà recollir la flor presentant el tiquet a la plaça Catalunya, on tindrà lloc una ballada de sardanes amb la col·laboració solidària de la cobla La Principal de Garriguella.

El repartiment de flors es farà principalment després de la primera sardana, on la colla Mediterrània Dansa la ballarà encerclant totes les flors venudes.

En altres poblacions, també s'han organitzat ballades de col·laboració amb la Marató de TV3.



Resultat del campionat

de colles de punts

lliures



Les colles Petits Dimoniets, de Lleida, com a Alevins; Xiroia, de Barcelona, com a Infantils; Montseny, de Vic, com a Juvenils; Aires Gironins, de Girona, com a Veterans i Mare Nostrum, de Barcelona, com a Grans, s'han proclamat campiones del Campionat de Catalunya de Punts Lliures 2017 a la final celebrada a Figueres, aquest passat diumenge, 3 de desembre. L'esdeveniment s'ha emmarcat en la celebració de Figueres com a Capital de la Sardana.



Nova Cobla



El món de la cobla tindrà una nova formació: es tracta de la Cobla 1 d'octubre. El conjunt sorgeix de la Iluro, ja que bona part dels components volen seguir vinculats al món de la música davant la desaparició d'aquesta cobla mataronina.

Es pot contractar aquesta formació a través del correu cobla1doctubre@gmail.com.



Aplec de Santa Llúcia.

Santa Pau



Diumenge es celebra l'Aplec de Santa Llúcia de Trenteres, que és una ermita del terme de Santa Pau, es troba situada al marge dret de la carretera que va d'Olot a Santa Pau.

Cap notícia històrica s'ha conservat documentalment sobre Santa Llúcia però, és molt possible que fos aixecada arran del camí prehistòric -i després grecoromà- que anava d'Emporium a la Vall d'en Bas. Així ho confirmarien les troballes de diferents enterraments, tapats amb lloses.

Dimecres festivitat de Santa Llúcia hi hagué una missa i diumenge , sonaran les sardanes a partir de les 11, tot seguit missa i després noves sardanes. Actuarà la cobla La Principal de Banyoles.