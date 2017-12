La banda sonora d'«Star Wars» aterra al Palau de la Música

La febre Star Wars va arribar ahir al Palau de la Música. Just unes hores després de l'estrena mundial de l' Episodi VIII: L'últim Jedi, la sala va acollir al migdia un concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica Càmera Musicae, amb 90 músics que, sota la direcció de Tomàs Grau, van interpretar algunes de les peces més conegudes de la nissaga cinematogràfica, com el tema d'obertura o la Marxa Imperial que donava entrada al malvat Darth Vader. Un públic majoritàriament familiar va omplir el Palau, que també va rebre la visita d'alguns personatges de La Guerra de les Galàxies. El recital també va repassar altres bandes conegudes de John Williams, compositor de capçalera d'Steven Spielberg i George Lucas en pel·lícules com E.T. o Jurassic Park.

Les prop de 2.000 localitats disponibles estaven gairebé exhaurides davant l'expectació del concert, que va començar com si l'espectador estigués en una sala de cinema: amb la sintonia de la 20th Century Fox. Tot seguit, el tema principal d' Star Wars, que es va poder tornar a sentir més tard en una suite que va comptar també amb el tema de la princesa Leia o la Marxa Imperial. Entre els músics van aparèixer els personatges de La Guerra de les Galàxies, sorprenent els assistents.

Fa dos anys, amb l'estrena de l' Episodi VII, el Palau de la Música va fer un concert semblant, amb alguns dels temes més coneguts de la nissaga cinematogràfica. En aquesta ocasió, el repertori ha inclòs el Tema del Rei i també la peça principal de la banda sonora de La Llista de Schindler, d'Spielberg.

Abans del recital, els assistents es van poder fotografiar amb el robot C-3PO, el malvat Darth Vader o dos Stormtroopers, entre d'altres, o participar en tallers com un de xapes d' Star Wars o un altre on podien pintar un retrat de la princesa Leia, monyos inclosos.