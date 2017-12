El cardenal Omella convida a ser «més humans» durant l'Advent i el Nadal

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va voler convidar ahir la comunitat cristiana a fer-se «tots més humans, més solidaris amb aquells qui pateixen fam i set, amb els malalts i els pobres, amb els que estan sols aquí i a tot el món». Amb motiu de la celebració del període d'Advent i a les portes de Nadal, el cardenal va dedicar ahir la carta dominical, titulada «la festa de la solidaritat», a defensar que «el Nadal és la festa de la solidaritat».

Omella recorda que el papa Francesc vol «una Església accidentada, ferida i tacada per haver sortit al carrer». «La prefereix –afegeix– a una Església malalta pel tancament i la comoditat d'aferrar-se a les pròpies seguretats, per l'enquistament en visions ideològiques o en el discurs de: sempre s'ha fet així».

Per a Omella, «l'Església no es redueix a una missió religiosa arraconada en un àmbit privat de la realitat. Sortir al carrer significa també intervenir en els àmbits seculars on es genera el pensament i la cultura, significa fer-se present allà on la gent viu les seves alegries i els seus patiments». Per això, l'arquebisbe de Barcelona vol que l'Església irrompi «en un context marcat pel relativisme contemporani», ja que, segons ell, «un dels perills d'aquest relativisme ideològic és la indiferència davant el sofriment del proïsme».

«L'empatia és una característica de l'ésser humà que ens pot ser de gran ajuda. És aquesta capacitat la que ens permet desenvolupar institucions o realitzar activitats veritablement col·lectives», conclou Omella.