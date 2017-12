Una combinació d'antibiòtics permet tractar les pneumònies hospitalàries

Metges de l'Hospital Clínic de Barcelona han descobert que una nova combinació d'antibiòtics permet tractar el 60% de les pneumònies hospitalàries amb una eficàcia similar a l'antibiòtic estàndard, però superant els problemes de multiresistència dels bacteris patògens que causen aquest tipus de pneumònies. Segons la investigació, que publica la revista The Lancet Infectious Diseases, el nou antibiòtic està format per ceftazimida i avibactam i és eficaç per tractar les pneumònies intrahospitalàries, entre les que es troba la pneumònia associada a la ventilació mecànica.

La pneumònia intrahospitalària és la segona infecció nosocomial més comuna i la causa principal de mort per aquest tipus d'infeccions en pacients crítics. La seva incidència es troba entre 5 i 20 casos per cada 1.000 admissions hospitalàries, amb les taxes més altes en pacients immunodeprimits, quirúrgics o ancians. Tot i que hi ha tractament per a aquesta infecció, que té una mortalitat associada del 10%, cada vegada hi ha més bacteris resistents als antibiòtics tradicionals. A més, els metges ja han constatat que diversos bacteris Gram negatiu, un subtipus de bacteri causant del 60% de les pneumònies nosocomials, són resistents als carbapenems. Amb la nova combinació, se superaria la resistència d'aquests bacteris.