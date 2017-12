El bisbe de Girona entrega el guardó Pro ecclesia et Pontifice a Domènec Fita

En el marc de la celebració dels 90 anys d'edat de l'artista Domènec Fita, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, va fer entrega ahir al polifacètic creador del guardó Pro ecclesia et Pontifice, en un acte institucional celebrat a la Casa Carles, seu del Bisbat de Girona.

L'acte va comptar amb la presència de familiars i amics de l'artista, que aquests dies té diverses exposicions a la ciutat de Girona on es mostra el seu llegat.

Va obrir els parlaments el delegat de Patrimoni Cultural del bisbat, mossèn Joan Naspleda, qui va glossar la figura de Fita i va ressaltar les seves obres més rellevants presents tant a la diòcesi de Girona com en indrets especials com la Sagrada Família o el monestir de Montserrat.

Francesc Pardo va explicar els motius pels quals es va decidir demanar el guardó per a Fita: «En agraïment per la col·laboració en la missió de l'Església imaginant i modificant els espais de celebració de la fe seguint la normativa litúrgica del Concili Vaticà II».

El bisbe va posar en relleu «la gran quantitat d'obra artística religiosa, imatges, vitralls, murals, i pintura» que ha produït Fita per a les esglésies, l'anomenat art integrat.

Així mateix, Pardo va recordar que en les seves obres, «especialment les que han expressat la dimensió transcendent, espiritual i creient», l'artista homenatjat «ha deixat empremta del seu segell personal i de les seves profundes conviccions».

Finalment, la màxima autoritat eclesiàstica de Girona va remarcar que Fita ha estat «investigador i creador artístic a la recerca de la bellesa». I va recordar que «la contemplació de la bellesa en les obres humanes obre i aixeca l'esperit per reconèixer la bellesa de Déu Creador».

Va cloure l'acte el president de la Fundació Fita, l'arquitecte Kim Bover, qui va expressar l'agraïment de part de l'artista que, malgrat trobar-se present a l'acte, no ha pogut intervenir a causa d'una afonia.

El guardó per a Fita està acompanyat per un document on, en llatí, hi consta la frase: «Francesc, pontífex Màxim, s'ha dignat a decretar i atorgar al Sr. Domènec Fita i Molat la insígnia de l'augusta Creu establerta especialment pels excel·lents treballs i zel en benefici de l'Església i el Pontífex, concedint-li, al mateix temps, la facultat d'adornar-se amb la mateixa. Donada en els edificis vaticans el dia 26 del mes d'abril del l'any 2017».



Un guardó que data del 1888

El guardó Pro ecclesia et Pontifice té el seu origen en el pontificat del papa Lleó XIII, el juliol de 1888, i el lliura el Sant Pare a aquelles persones que han treballat amb fidelitat per l'Església i han col·laborat en la seva missió i servei. Consisteix en una creu octogonal on es troben les figures de sant Pere i sant Pau, l'escut pontifici amb les claus i la tiara.