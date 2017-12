Les millors imatges científiques de l'any 2017

La Royal Society, una prestigiosa societat científica, ha premiat recentment una quinzena d'imatges científiques com les millors del 2017.

La societat va demanar a científics de tot el món que enviessin les seves imatges i en van arribar més de 1100. D'entre aquestes es van atorgar guardons a diferents categories: Astronomia, Comportament, Ciències de la Terra i Climatologia, Ecologia i Ciències Ambientals, i Microimatge. A banda dels premiats es van atorgar diverses mencions.

El jurat estava format per un biòleg evolutiu i guanyador de la categoria Fotògraf de Vida Silvestre de l'any, en un concurs anterior, Àlex Badyaev; Jon Blundy FRS, editor de continguts de Royal Society Open Science; Ineke De Moortel, membre del Consell Editorial de Philosophical Transactions A , y Ulrike Müller, editor d'Actas de la Sociedad Real B .

La convocatòria permet veure espectaculars imatges de la natura com un os de mirada pensativa, balenes envoltades de pingüins o una virulenta erupció d'un volcà.

1. A la categoria Ciències de la Terra i climatologia obté el guardó la imatge "Glaçons de sucre gelat" de Peter Convey en una foto presa el 1995 durant un vol sobre la costa anglesa on es mostra la capa de gel que es desfà, s'estirà en dues direccions. La foto ha estat escanejada per la Bristih Antartic Survey.

2. A la categoria Astronomia el premi és per "Projecte lunar, Pol Sud, Antàrtida" de Daniel Michalik amb una fotografia on els cristalls de gel suspesos a l'atmosfera creen un efecte òptic estrany: un pilar de llum sota la lluna. Als detalls de com es va prendre la imatge s'explica que estaven a -60º.

3. Categoria Ecologia i Ciències Ambientals amb premi per a Nico Bruyn per la imatge "Esperant en aigües poc profundes". Un grup de pingüins a la badia de l'Illa Marión, a l'oceà Índic es troba amb l'arribada d'orques.

4. Guanyadora de la categoria Comportament s'ha erigit Antonia Doncila amb la imatge "Respir". La fotografia va ser presa mentre creuava l'estret de Fram, a prop de la costa de Groenlàndia. El fotògraf i el seu equip van poder constatar l'efecte d'escalfament del planeta amb zones amb gel escàs. Van veure óssos polars nedant en un oceà d'aigües obertes buscant gel. "La seva mirada a l'aigua representa el producte dels nostres errors socials", relaten des de la societat científica afegint que "també és el símbol d'esperança perquè el que es pot desfer pot tornar-se a congelar".

5. A la categoria Microimatge la fotografia "Familia de gota d'oli d'oliva penjant juntes" d'Hervé Elettro ha estat la guanyadora. S'inspira en gotes de micro cola produïdes per l'aranya Nephila Madagascariensis per atrapar a la seva presa.

La resta d'imatges que van obtenir alguna menció es poden veure a la galeria d'imatges.