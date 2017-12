Nou tractament per curar el dany hepàtic per sobredosi de paracetamol

El dany hepàtic fulminant es produeix amb una sobredosi per paracetamol i hi ha tractament, però es limita a les primeres vuit hores després de la ingestió. Ara, científics espanyols, entre ells de l'Institut d'Investigació de Biomedicina (IRB) de Barcelona, han identificat en ratolins una nova via per tractar aquest dany més enllà d'aquest període i evitar així trasplantaments de fetge.

En el dany hepàtic fulminant per paracetamol el fetge està absolutament deteriorat i és incapaç de realitzar les seves funcions metabòliques, com la d'eliminar tòxics, fonamental, per exemple, perquè no es produeixi encefalopatia hepàtica -la incapacitat del fetge de filtrar tòxics provoca pèrdua de la funció cerebral-.

S'estima que més de 60 milions de persones consumeixen paracetamol setmanalment als EUA i uns 30.000 ingressen a l'any amb dany hepàtic induït per sobredosi.