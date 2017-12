El Puma rep un doble trasplantament de pulmó a Miami

El cantant veneçolà José Luis Rodríguez El Puma, de 73 anys, va ser sotmès ahir a un doble trasplantament de pulmó en un hospital de Miami i es troba a la unitat de cures intensives, segons va confirmar la seva representant, Beatriz Parga. Després de molt temps esperant un donant, «diumenge el van citar i es va sotmetre a l'operació en les primeres hores d'ahir a l'hospital Jackson Memorial», va explicar Parga.

«Per a ell, aquesta és una nova oportunitat de vida i està vivint tot el procés amb molta fe», va afegir la representant, que va detallar que a hores d'ara Rodríguez es troba en vigilància intensiva per controlar la reacció del seu cos als nous pulmons i assegurar-se així «que no hi hagi rebuig». «Les primeres 72 hores són crucials» per a aquest procés, va precisar Parga, que també va assenyalar que el cantant «sap que està en les oracions» dels seus seguidors de tot el món «i això el reconforta».

Només familiars molt propers acompanyen el cantant, que es va donar a conèixer en àmbit internacional gràcies a la seva participació en diverses telenovel·les en la dècada dels anys 70 i al seu tema Pavo real, llançat el 1980.

L'artista veneçolà va revelar al setembre de 2014 que des de 2000 pateix de fibrosi pulmonar idiopàtica, una malaltia incurable que es caracteritza per provocar una disminució progressiva de la funció pulmonar.