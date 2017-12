Analitzen l'evolució del gen que fa que la carn vermella pugi ser cancerígena

Fa uns dos milions d'anys, els humans vam experimentar un canvi genètic que ens va diferenciar de la majoria de primats i ens va protegir d'algunes malalties, però que també va fer que la carn vermella fos un risc per a la nostra salut. En aquest moment de l'evolució humana, un gen anomenat CMAH, que permet la síntesi d'un sucre anomenat Neu5Gc, es va desactivar. Aquest sucre es troba a les carns vermelles, en alguns peixos i en els productes lactis.

Així que, quan els humans consumim productes derivats d'animals que tenen el gen, el cos pateix una reacció immune al sucre, que és una substància estranya per al nostre cos, el que pot produir inflamació, artritis o càncer.

Ara, un grup d'investigadors de la Universitat de Nevada, Reno, liderats per l'espanyol David Álvarez-Ponce, ha analitzat el genoma de 322 animals per determinar quins tenen gens CMAH actius i quins no. En l'estudi, van col·locar els resultats de les 322 espècies costat de l'arbre evolutiu dels animals, per determinar en quins moments de la història el gen CMAH es va desactivar, el que va permetre entendre per què certes espècies tenen un gen CMAH actiu, mentre que altres espècies semblants no el presenten.

Les poques espècies de peixos que s'han estudiat fins a la data semblen presentar quantitats insignificants del sucre tòxic Neu5Gc però les concentracions són molt més elevades en els ous d'aquests peixos (en el caviar). Igual que els humans, les aus tampoc tenen gens CMAH, tampoc el tenen la majoria dels rèptils.