Descobreixen un mecanisme que regula una de les proteïnes vinculades amb el Parkinson

Investigadors del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona han descobert un mecanisme que regula una proteïna que està vinculada amb la malaltia de Parkinson i l'atròfia multisistèmica, fet que suposa un nou avanç que apunta cap a un nou biomarcador que podria ajudar a la detecció precoç de la malaltia. Els resultats de la investigació, que publica la revista Nucleic Acids Research, permeten explorar possibles tractaments.

Per dur a terme l'estudi, els investigadors del CRG han comptat amb la col·laboració de científics del Barcelona Supercomputing Centre (BSC) i de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). L'equip, liderat pel professor d'investigació del CRG Gian Gaetano Tartaglia, ha descobert un mecanisme que regula l'expressió d'una proteïna, en concret l'alfa-sinucleïna, que està relacionada amb la malaltia de Parkinson i l'atròfia multisistèmica, dues patologies en les quals la susceptibilitat genètica, l'envelliment i els factors ambientals convergeixen per donar lloc a neurodegeneració.



Els efectes de l'acumulació

Segons la feina, el tret patològic distintiu en aquesta malaltia és l'acumulació d'alfa-sinucleïna, una proteïna que es troba en les neurones, i l'esmentada acumulació dóna lloc a mort cel·lular i, per tant, a problemes de neurotransmissió. Els investigadors van predir primer les interaccions del gen d'alfa-sinucleïna amb altres factors en les neurones, per descobrir com es produeix i es regula aquesta proteïna.

«Utilitzem un algoritme que vam desenvolupar al nostre laboratori per predir quines proteïnes interactuaven amb l'ARN resultant d'aquell gen. El nostre mètode ens va mostrar diversos candidats i vam decidir estudiar aquells que eren més rellevants per a la malaltia de Parkinson i per a l'atròfia multisistèmica», ha revelat Tartaglia. «Les prediccions per ordinador són una peça clau en la investigació biomèdica, ens permeten dirigir millor els nostres experiments al laboratori i ser més ràpids i innovadors a l'hora d'abordar qüestions mèdiques», ha afegit aquest investigador.