Identifiquen una de les primeres estrelles formades en la Via Làctia

Científics de l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC) han identificat una estrella clau per entendre la formació dels primers elements químics en la Via Làctia i que és de les primeres que es va formar a la galàxia. El descobriment ha estat publicat a la revista The Astrophysical Journal Letters. La J0815 + 4729, que és el nom que ha rebut l'estrella identificada, està a 7.500 anys llum de distància del Sol i és un dels astres amb menys contingut metàl·lic que es coneix. Està a l'halo de la Via Làctia i es pot localitzar en la línia de visió de la constel·lació del Linx, explica en un comunicat l'IAC.