Afegir usuaris a un grup de Whatsapp sense un consentiment previ pot ser motiu de sanció

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha determinat que és una infracció greu incloure en un grup de l'aplicació Whatsapp un usuari sense el seu consentiment, una decisió que no afecta l'àmbit domèstic i familiar, sinó que busca protegir la privacitat de les dades personals i també la finalitat amb la qual se cedeixen. Segons l'advocat Joaquín Muñoz, del despatx Ontier, la resolució suposa un avís per a totes aquelles empreses que puguin seguir aquest exemple, perquè s'enfrontarien a multes de fins a 300.000 euros.



La Llei de Protecció de Dades no s'aplica, però, als tractaments de dades personals en l'àmbit domèstic, de manera que els usuaris de Whatsapp incorporats un grup familiar o entre amics en què tots siguin coneguts no es veurien afectats inicialment per la resolució. Una altra cosa és que es compartissin al «xat» telèfons de persones que no es coneixen entre si, i a més es fes per a fins informatius, publicitaris o altres activitats professionals diferents a l'objectiu inicial pel qual es van sol·licitar aquestes dades personals, on s'entén que la llei sí seria aplicable, afegeix l'expert.

Atès que la xarxa social Whatsapp permet incloure els components del grup sense previ avís sobre la seva incorporació i, per tant, l'afectat es veu immers automàticament en el «xat», sí que seria aconsellable, per deferència, que el responsable de la seva creació informés abans als seus nous membres, fins i tot en els casos d'activitat restringida a ús domèstic ja que, d'alguna manera, amb aquesta acció s'està comunicant el telèfon dels integrants del grup a la resta.