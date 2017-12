Per una nit de copes «vaig matar un amic, vaig perdre la feina i la dona»

En Carlos té 30 anys i en fa més de dos que és a la presó per haver-se posat al volant ebri i patir un accident en què va perdre la vida el seu amic i gairebé va matar dues persones més. Ara, des de la presó de Múrcia, consciencia en un vídeo els joves perquè no arrisquin la seva seguretat i la dels altres. Així es presenta Carlos al vídeo que la Fundació Abertis ha inclòs en la seva campanya SumatuLuz i que la matinada del passat dissabte a diumenge, a les 2.30 hores, quan els joves es divertien a les discoteques Cocoa de Mataró (Barcelona) i Ghetto de Las Rozas (Madrid), es va projectar un cop apagades les llums de les dues sales de festes.

Un vídeo en què Carlos, que ha volgut de manera voluntària prestar-se a aquesta campanya, s'enfronta a la càmera per confessar que gairebé va matar dues persones, que va matar el seu amic, que va perdre la feina i la seva dona i que avui paga amb la presó les conseqüències d'haver-se posat al volant quan estava ebri. «Penses que controles, que només són un parell de copes, però et pot passar a tu». «No vull tallar-te el rotllo -els diu als joves a través de la pantalla-, però si això serveix per salvar la teva vida o les d'altres persones, haurà valgut la pena».

El vídeo va ser presentat ahir pel ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i el president de la Fundació Abertis, Sergio Loughney, i es difondrà a les xarxes socials perquè també altres sales de festes puguin recollir-lo i projectar-lo com van fer les dues discoteques citades.

Durant l'acte, el responsable d'Abertis va recordar les accions de la seva fundació dirigides especialment a evitar la mort en accident dels nens (500.000 moren a l'any a tot el món) i les enfocades a Espanya als joves, perquè sàpiguen que no són «Superman» i que «la llum es pot apagar». Abertis ja porta a terme des de fa temps campanyes de conscienciació a la sortida de les discoteques, on persones que han quedat en cadires de rodes transmeten als joves missatges per prevenir els sinistres a la carretera.

En la seva intervenció, Zoido, acompanyat del director general de Trànsit, Gregorio Serrano, va agrair la iniciativa perquè una de les prioritats del Govern «és aturar el consum d'alcohol i drogues al volant», que en aquestes festes nadalenques és més habitual, de manera que la setmana passada es van arribar a realitzar 20.000 controls diaris als conductors.

Malgrat que hi haurà gent que consideri dur el missatge de la campanya, Zoido va insistir que els joves han de triar entre seguretat i risc i conèixer les «gravíssimes conseqüències» que pot tenir optar per la segona opció. També va recordar les últimes dades de l'Institut Nacional de Toxicologia, que reflecteixen que el 43 per cent dels conductors morts en accident l'any passat havia consumit alcohol i altres drogues.